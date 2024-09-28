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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Ожившие легенды Бурятии»: МТС издала этнокомиксы в стиле манги

editor
By editor
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ожившие легенды бурятии

Цифровая экосистема объявила о создании этнокомиксов с героями бурятских народных сказок «Ожившие легенды Бурятии». В мангу, куда вошли популярные и поучительные сказки, сложенные бурятским народом, интегрирована технология дополненной реальности. AR-инструмент поможет в изучении бурятского языка и оживит персонажей сборника. Первые экземпляры книг будут доступны в библиотеках и школах Республики.

В сборник вошли знакомые с детства сказки, такие как «Мудрый балдан», «Резвый козленок» и другие. Каждая сказка в этнокомиксе дополнена виртуальным русско-бурятским разговорником. Книга будет доступна в трех форматах – печатном, цифровом и аудиоформате. Аудиоверсия сборника озвучена актерами Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр».

Манга предназначена как для семейного чтения, так и для образовательных и культурных учреждений. В качестве меры поддержки изучения национального языка, литературы и культуры Бурятии МТС передаст тираж в культурные и образовательные учреждения Республики. Ознакомиться с этнокомиксами можно будет в Национальной библиотеке Бурятии и 433 библиотеках Республики, а также в библиотеках Усть-Ордынского Бурятского Автономного округа в Иркутской области и Агинского Бурятского автономного округа в Забайкалье. Кроме того, книги будут переданы в 472 общеобразовательные школы Бурятии.

Партнером проекта выступила российская социальная сеть LOOKY, разработавшая специально для комикса «Ожившие легенды Бурятии» нейроаватары. Встроенная в приложение нейросеть позволит увидеть себя в образе героя народных легенд. Для этого необходимо загрузить портретную фотографию в раздел «Нейроаватары» и создать свой виртуальный протототип.

«По данным переписи населения, бурятским языком владеют немногим более 20% населения республики. Для сохранения языка важно, чтобы дети с раннего возраста окружались родной культурой, а погружение проходило в максимально привычной для них форме. Обогатить образовательный процесс помогают цифровые инструменты. Именно поэтому мы создали проект на стыке технологий, народной мудрости и современной подачи. Дополненная реальность позволяет сделать чтение манги более увлекательным – герои сказок оживут на глазах читателей, а знакомые голоса расскажут историю на бурятском языке. Задействуя ресурсы нашей экосистемы, мы рассказываем о проекте не только в Бурятии, но и за ее пределами, чтобы повысить интерес к нашей культуре и содействовать привлечению в регион гостей, желающих больше узнать о наследии и традициях Бурятии», — рассказала директор МТС Республики Бурятия Жанна Дорошова.

«Сохранение, развитие и популяризация бурятского языка в Республике – одна из наших основных задач, которая входит в республиканскую госпрограмму. Этнокомиксы МТС с функцией изучения языка – это абсолютно новое, современное решение, которое позволит жителям Бурятии в доступном и познавательном формате не только вспомнить наше светлое и мудрое наследие – бурятские народные сказки, но и приобщить подрастающее поколение к родному языку», — говорит министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева.

Презентация этнокомикса прошла в рамках XXIX Книжного салона в Национальной библиотеке Бурятии. Гости салона и посетители учреждения могут познакомиться с книгой на интерактивном стенде, размещенном в Национальной библиотеке.

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