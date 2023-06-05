Народная артистка России сыграет главную роль в фильме студентки школы-студии МХАТ

Народная артистка России сыграет главную роль в фильме для дипломного проекта студентки МХАТ. Это короткометражный фильм «Крапива». Кино о природе памяти и том, что прошлое всегда остается с нами. Легкая, теплая история, рассказанная как сказка. Фильм о семье, разлуках и встречах с близкими людьми. Чтобы поддержать финансирование съемочного процесса, создатели фильма запустили краудфандинг и открыли предзаказы на премьерный показ на платформе Boomstarter.ru.

По сюжету фильма мальчик Миша и его мама (актриса театра Et Cetera Наталия Житкова) приезжают на дачу к бабушке, но она уже год не с ними. Дом теперь пустой и заброшенный. Лето проходит, и семья решает провести его в этом месте. Однако, Миша скучает и сидит на крыльце, играя в мяч. Внезапно в лесу появляется мерцающий огонек, который ведет мальчика глубже в лес. Так начинается короткометражный фильм «Крапива» о встрече с прошлым, памяти, теплоте и важности семейных связей.

Одну из главных ролей, роль бабушки, в фильме «Крапива» сыграет Народная артистка Российской Федерации Татьяна Владимирова. Она на профессиональной сцене с 1973 года и известна по многочисленным ролям в театре, таким как «Женитьба» Гоголя, Катерина в «Грозе» Островского, Раневская в «Вишневом саде» Чехова и Катрин в «Мамаше Кураж» Брехта. В ее фильмографии несколько кинофильмов и сериалов («Склифосовский», «#Изолента», «Москва, я люблю тебя!» и другие). C 1993 года служит в московском театре Et Cetera.

Автор идеи короткометражного фильма «Крапива» — Соня Солдина. Это ее дипломная работа на продюсерском факультете в Школе-студии МХАТ. Учится Соня на курсе Андрея Воробьева, директора театра «Мастерская Петра Фоменко».

«Встреча мальчика с бабушкой только на первый взгляд кажется сказочной. На самом деле это вполне реальный опыт, который постоянно ускользает от нас. Бабушка занимала важное место в жизни героя, и она никуда не исчезла — в этом и заключается ключ к пониманию истории. Бабушка, являя себя в настоящем, дает основу для становления чьего-то будущего. Память становится главной темой фильма», – говорит Соня Солдина, продюсер короткометражного фильма «Крапива».

Создатели фильма планируют опираться на пастельную цветовую гамму и применить длиннофокусные объективы с мягким оптическим рисунком, чтобы передать близость героя и зрителя. Неконтрастный свет подчеркнет легкость событий в фильме и передаст нежную и личную историю.

На краудфандинге авторам фильма «Крапива» уже удалось продать предзаказов на премьерный показ более чем на 70% от суммы, необходимой для выпуска кино.

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