Завершились съемки комедийного сериала «Соседка» с Юлией Хлыниной, Егором Корешковым и Алексеем Чадовым

2 июня в Москве закончились съемки «Соседки» – 12-серийной лирической комедии телеканала ТНТ и кинокомпании Good Story Media. В центре сюжета – романтическая история скромного московского интеллигента и амбициозной провинциалки, которая въезжает в квартиру напротив.

Главный герой Фёдор Садовский – хорошо образованный и деликатный человек, одержимый чистотой и порядком. Он владеет клининговой компанией и привык подчинять жизнь четкому расписанию, где по средам он встречается с матерью, а по субботам – с единственным близким другом Борей. Несмотря на свои очевидные успехи Фёдор всю жизнь находится в тени отца – советского космонавта, в честь которого даже установлена мемориальная табличка на доме Садовского.

Размеренная и понятная жизнь главного героя резко меняется, когда на одной лестничной клетке с ним поселяется Алёна. Девушка приехала покорять столицу из небольшого города Сальска. Она привыкла говорить и делать всё, что считает нужным, чем нередко шокирует окружающих. Разумеется, поначалу кажется, что у персонажей нет ничего общего, но ситуация быстро меняется. Отношениям Фёдора и Алёны всячески мешает бывший муж героини Сергей. Обаятельный парень и в недавнем прошлом вдвшник Сергей провел пять месяцев в браке с девушкой, но их союз не выдержал накала итальянских страстей. Впрочем, молодой человек полон решимости вернуть благоверную.

Комедия «Соседка» – это добрый сериал о самом главном, то есть о человеческих отношениях и любви. А также о том, куда может привести столкновение двух совершенно разных миров.

В ролях: Юлия Хлынина, Егор Корешков, Алексей Чадов, Дарья Пицик, Елена Валюшкина, Анастасия Светлова, Игорь Хрипунов, Мария Шумакова и другие.

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