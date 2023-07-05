Стартовали масштабные съемки новой военно-исторической ленты «Не видя преград»

В Петербурге и Ленинградской области стартовали съемки масштабной военно-патриотической ленты кинокомпании «Планета кино» «Не видя преград», приуроченной к 80-летию снятия блокады и освобождению Ленинграда. Сюжет картины основан на реальных событиях, а драматические события войны и подвиги героев будут изображены с неожиданного ракурса, какого – продюсеры проекта Иван Евменьев и Дмитрий Кабановский – пока держат в секрете, но утверждают: такого зрители еще никогда не видели.

«Наша задача - вернуть утраченную память. Рассказ будет идти о забытых страничках, которые никем не освещались, об этих событиях, фактах. Я сам вырос в семье военного, но совсем недавно узнал об этой удивительной истории и бесстрашных людях. Это вызов и режиссеру, и всем нам», - признается продюсер Дмитрий Кабановский.

Чтобы добиться исторической достоверности в ходе подготовки проекта создатели сняли несколько документальных фильмов, посвященных войне: «Они слышали смерть», «Не ради славы…», «Запрещенный прием. Размышления об Асадове…», «Псков. Полет со знаменем победы».

Режиссером фильма «Почти герой Советского союза» стал Владимир Шевельков, на его счету более десятка фильмов и сериалов: «Спасская». «Тайны следствия», «Рожденная звездой», «Станица», «Опера. Хроники убойного отдела».

«Мы хотим, чтобы фильм получился максимально достоверным, искренним. Мы делаем кино об истории для молодых и стараемся говорить современным языком: мы будем использовать компьютерную графику, активно работать со звуком. Это не просто очередной фильм о войне, это события, которые происходили на самом деле. Конечно, мы что-то добавили, раскрасили, сделали более динамичным, но самое главное, что в основе - судьбы реальных людей. Из многих судеб мы выбрали истории трех друзей, они проявили себя в тяжелейшие годы, они верили, что могли что-то изменить, в этом их вклад в историю нашей страны», - рассказывает режиссер Владимир Шевельков.

Главные герои будущей ленты – совсем юные люди, в чьи жизни внезапно врывается война. Их роли исполнят молодые актеры, которых отбирали несколько месяцев из сотен кандидатов в Москве, Петербурге, Белорусии: Владислав Несин, Лолита Таборко, Денис Хохрин, Антон Кутынов. Участие в фильме примут и знаменитости: Юрий Назаров, Наталья Щукина, Алексей Парасевич.

Планируется, что фильм будет снят за 35 смен и выйдет на экраны следующей весной к майским праздникам. Создатели уверены, фильм будет оценен по достоинству не только российским, но и зарубежным зрителем, а для молодой аудитории эта история станет настоящим откровением.

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