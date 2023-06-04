STARTовали съёмки второго сезона сериала о безответной любви и поколении зумеров «Френдзона»

Влюбленный студент психфака Кирилл поставил неудачный эксперимент по превращению дружбы в любовь, пережил френдзону и позорное отчисление из университета. Чтобы разобраться в себе и понять других, он отправится в родной Геленджик в продолжении сериала «Френдзона», покорившего в прошлом году российские веб-фестивали. Новый сезон выйдет уже в этом году в онлайн-кинотеатре START.

Первый сезон стал победителем премии Realist Web Fest 2022, вошел в шорт-листы Digital Reporter и Национальной премии интернет-контента, а также был номинирован как лучший веб-сериал на IV Национальной премии в области веб-индустрии. Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Алексей Славкин

Спустя год после событий первого сезона Кирилл (Алексей Славкин), с позором отчисленный с психфака, оказывается в тупике: работа барменом не приносит удовольствия, друзья отдаляются, а любимая девушка Марина бежит от него в день, когда он собирался сделать ей предложение. Чтобы вернуть ее, Кирилл решает разобраться, почему одни люди уходят от других. Ради этого он едет в Геленджик к маме, когда-то также бросившей его.

Исполнитель главной роли Алексей Славкин рассказывает, что в новом сезоне его герою предстоит более глубокое погружение в отношения с самим собой: «Главное отличие второго сезона в том, что появляется диалог между детьми и взрослыми, которых здесь представляет мама Кирилла. Через нее раскрываются новые проблемы героя. Сам Кирилл стал взрослее, его поездка в родной город — знак того, что он реально пытается разобраться, что он делает не так».

Наталия Вдовина

К своим ролям также вернутся Влада Ерофеева, Константин Мирошников, Екатерина Круглова и Тарас Шевченко. Во втором сезоне к ним присоединились Сергей Новосад («Трудные подростки»), Наталия Вдовина («Контейнер»), Ксения Гусева («Кафе “Куба”») и Вадим Медведев («Отель Элеон»).

Ксения Гусева

Как и в случае с первым сезоном, над проектом работают сразу несколько режиссеров. В продолжении Федор Кравчук, Никита Кравчук, Грант Варжапетян, Полина Халенко, Малика Мухамеджан снимут по две серии.

Тарас Шевченко

По словам режиссера Федора Кравчука, второй сезон одновременно продолжает историю и становится почти самостоятельным произведением: «Новая история задает сложные и всегда актуальные вопросы: “Почему люди расстаются?”, “Какие бывают типы привязанности?”, “Как правильно выйти из отношений?”. В поиске ответов на эти вопросы наш герой оставит столицу и окажется в городе у берега моря, с которым его связывают события и герои из прошлого. И где он, наконец, сможет по-настоящему узнать себя и разобраться в первопричинах всех своих проблем».

Съемки пройдут в Москве, Геленджике и Санкт-Петербурге.

Фото — онлайн-кинотеатр START

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