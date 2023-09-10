Народный артист РФ Николай Луганский выступил на сцене Красноярской краевой филармонии. Совместно Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Ланде пианист исполнил произведения Сергея Рахманинова и открыл юбилейный 70-й сезон филармонии.

«Я играл как минимум дюжину раз с Красноярским академическим симфоническим оркестром. Это один из самых родных для меня коллективов в мире. Есть оркестранты, которые играли ещё 30 лет назад со мной, есть новые люди. Всегда для меня радость: человеческая — встретиться со знакомыми, родными людьми и музыкантсткая — потому что в этом оркестре невероятно высокая оркестровая культура.

В музыке не так, чтобы было много десятков гениев, я бы назвал 10-15 композиторов, Рахманинов — один из них. Совершенно особенный и непростой, как любой гений, к нему нужно всё время пытаться приблизиться, приподнять себя. Но с другой стороны, он был самым великим пианистом своего времени, очень много играл, концертировал. Знал инструмент так, как никто другой и открыл новые горизонты. Если вы смогли выучить произведение Рахманинова, оно становится невероятно удобным, становится родным», — отмечает Николай Луганский.

Концерт положит начало фестивалю «Русская рапсодия». Он проходит в Красноярской филармонии с 6 по 16 сентября и посвящён 150-летию С. В. Рахманинова.

«Наш сегодняшний концерт состоит из хитов — Концерт № 4 для фортепиано с оркестром, «Рапсодия на тему Паганини» — последнее фортепианное произведение маэстро и симфоническая поэма «Остров мёртвых» — редко исполняемое произведение автора. По названию, казалось бы, мрачное, но на самом деле, мне кажется, оно очень точно отображает процент счастья в нашей жизни.

Моё самое любимое произведение Рахманинова — это «Рапсодия на тему Паганини». Любимое не только из-за того, что это гениальная музыка, но ещё и потому что, когда моя мама оканчивала консерваторию, а я только должен был родиться, она как раз учила это произведение. Я его, как мне кажется, помню ещё с того момента», — рассказывает художественный руководитель и главный дирижер Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде.

Уже 10 сентября музыку С. В. Рахманинова красноярскому зрителю представит заслуженный артист РФ Борис Березовский. Завершит фестиваль концерт народного артиста РФ Дениса Мацуева. 16 сентября он представит произведения С. В. Рахманинова совместно с Красноярским академическим симфоническим оркестром.

«Красноярская филармония открывает 70-й концертный сезон. В этот раз мы немного изменили традиции и открываем его не просто гала-концертом, а целым фестивалем, посвящённым Сергею Рахманинову. Говорят, что такое количество мэтров, собранное в очень маленький период времени — это настоящий вызов. Но всех их объединяет любовь к великому русскому композитору. Ведь Сергей Рахманинов известен тем, что он был амбассадором русской культуры по всему миру. Он блестяще играл на фортепиано и сочинял соответствующую музыку.

Каждый из солистов выбрал свой любимый концерт и представит его зрителю», — рассказывает генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

Фестиваль «Русская рапсодия» проходит при поддержке Министерства культуры Красноярского края.

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