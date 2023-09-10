На фестивале «Новый сезон» рассказали про использование ИИ в производстве фильмов и сериалов

«Не надо бояться, что тебя заменят. Главное – уметь вовремя переквалифицироваться», – Гавриил Гордеев, продюсер по оригинальному контенту Okko.

Продолжается фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Вторым событием деловой программы стала панель «До чего дошёл прогресс?!» – «технологический стендап», на котором авторы и специалисты по нейросетям представили успешные кейсы совместной работы человека и Искусственного Интеллекта в производстве контента. Спикеры показали примеры того, как сэкономить и упростить процесс производства с помощью ИИ, а также обогатить смысл художественного произведения, используя технологии.

Продюсер Екатерина Кононенко поделилась кейсом об экономике препродакшна в новом фэнтези-сериале «Министерство всего хорошего», как в бытовом производственном цикле применять ИИ: писать тексты, создавать concept art и эскизы виртуальных декораций, storyboard, макеты костюмов, постеров и видео.

Режиссер и продюсер Роман Новиков показал практические примеры того, какие инновационные решения он использует для пост-продакшна – персонажей анимации, сцены, созданные в комбинации работы специалиста и нейросетей: «Мы все здесь немного проповедники, потому что хотим, чтобы вы этим пользовались. В индустрии есть проблема – мало кто использует профессиональный софт. У нас до сих пор много кустарных решений и очень тяжело внедрить новые технологии. Нам кажется, что все алгоритмы и ИИ где-то там далеко и сложно. Но это всё рядом – у нас есть классные специалисты!».

На панели выступили Максим Козлов, Head of Sber AR/VR Lab, который представил кейс «Аватары и актеры, волюметрик-студия и натура и другие мировые тренды, уже реализуемые в России». Он объяснил, какие программы и технологий можно использовать для производства контента уже сейчас.

Директор по данным Okko Александр Панёв рассказал об инструментах нейросети в девелопменте, аналитике и прогнозировании и поделился примером небольшой фичи, разработка которой позволила увидеть, как ИИ-технологии реально помогли в работе платформы.

Продолжил тему модератор и заключительный спикер сессии – продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев. Он показал разработанную в Okko программу Story Architect AI на примере сценария сериала «Секс. До и после», премьера которого состоялась вчера на фестивале «Новый сезон». Технология позволяет генерировать синопсис, логлайн, раскадровку, визуальные образы персонажей и локаций проекта на основе загруженного сценария.

Все спикеры сошлись во мнении, что ИИ не «забирает хлеб» у специалистов индустрии, а помогает в производстве контента – технологии развиваются очень быстро и важно не отставать и начинать правильно их использовать.

Насыщенная деловая программа фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» поднимает важные вопросы, стоящие перед индустрией стримингов сегодня. Гостей фестиваля ждут сессия про поиск авторами вариантов взаимодействия с онлайн-кинотеатрами «Точка входа» и питчинг авторов ведущих издательств «Эксмо-АСТ» и «Альпина Паблишер».

Фото – фестиваль «Новый сезон»

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