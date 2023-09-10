В Якутии учредили День осуохая

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев 7 сентября подписал Указ об учреждении Дня осуохая.

Указ подписан в целях сохранения и популяризации объекта нематериального культурного наследия народов Российской Федерации – традиционного исполнения якутского кругового танца «Осуохай». Согласно указу День осуохая в Якутии будет отмечаться ежегодно 25 мая. Традиционный хороводный круговой танец символизирует возрождение жизни, торжество светлых начал.

С инициативой об учреждении праздника выступило Якутское республиканское творческое общество «Осуохай».

«Уверен, что День осуохая поможет поддержать и сохранить уникальные традиции нашей культуры, которые объединяют весь многонациональный народ нашей республики, Якутия – это земля сильных духом людей, доблестных тружеников и отважных героев. Мы сильны своими традициями, крепко стоим на ногах и устремлены в будущее», – сказал Айсен Николаев.

7 сентября в Якутске и в районах республики прошла акция – осуохай единения. Тысячи якутян, взявшись за руки, объединились в круге танца. Осуохай запевали лучшие исполнители – победители республиканских конкурсов и фестивалей.

Напомним, в ноябре 2022 года осуохай включен в список шедевров нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.

В 2012 году на Ысыахе Туймаады был установлен мировой рекорд Гиннесса, тогда более 15 тысяч якутян собрались в самом большом осуохае.

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