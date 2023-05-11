Народный фронт доставил лампы с пламенем, зажжённым от Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата, в новые регионы России, Израиль, Болгарию, Германию, Сербию, Боснию и Герцеговину. Эстафету «Огня памяти» подхватывают жители иностранных государств и дипломаты. В ЛНР символ Победы доставили руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов и руководитель исполкома Народного фронта ЛНР Анна Ерёменко.

У памятника погибшим воинам в селе Тёплое на церемонии стихи собственного сочинения представителям президентского движения и землякам прочитала местная жительница Татьяна Валуйская. Она рассказала, как 30 лет на содержание памятника не выделялись средства.

Местный житель, 77-летний Валерий, тайком ремонтировал мемориал – замазывал трещины, подкрашивал. А после референдума 2014 года тысяча жителей села каждый день ждали воссоединения с Россией. Народный фронт отреставрировал, укрепил памятник и привёз на праздник лампу с огнём от Кремлёвской стены.

Далее лампы с частичкой Вечного огня представители Народного фронта повезли в Новоайдар. Там Вечный огонь горит уже более года. Глава районной администрации Марина Филиппова рассказала, что при Украине историческую память искажали, не давали чтить подвиг предков, праздновать День Победы. Местные власти выражали недовольство жителям, что те по своей инициативе ухаживали за памятником воинам-освободителям. Теперь всё изменилось, памятник отремонтировали, а Народный фронт привёз огонь из Москвы, чтобы объединить оба пламени.

После этого лампу с Огнём памяти Михаил Кузнецов и Анна Еремёнко привезли 98-летней разведчице 2-го Украинского фронта Ефросинье Даниловне Савве. Ефросинью Даниловну забрасывали с парашютом в немецкий тыл. Народный фронт поздравил ветерана с Днём Победы и днём рождения прямо за столом, где собралась вся её семья.

В Генический район Херсонской области частичку Вечного огня из Москвы привез член Центрального штаба Народного фронта Игорь Кастюкевич. Из села Стрелковое лампы с огнём развезли по воинским мемориалам и памятникам региона.

В Запорожской области Огонь памяти доставили в Мелитополь, Михайловку, Каменко-Днепровскую, Водяное, Новоднепряное и Акимовку. Жители Водяного рассказали, что Вечный огонь у них в селе не зажигали 30 лет.

В ДНР торжественные церемонии зажжения Вечного огня от ламп с Огнём памяти прошли в сёлах Бугас, Заря, городе Волновахе на братских могилах советских воинов, памятниках воинам-землякам.

В Чили частицы пламени передали главам дипмиссий трёх стран – Кубы, Венесуэлы и Никарагуа для возложения к столичному Мемориалу латиноамериканских борцов-интернационалистов. Также Огонь памяти принял руководитель крупнейшего столичного муниципалитета Реколета Даниэль Хадуэ для установки у Памятника жертвам диктаторского режима Аугусто Пиночета.

В этот день от здания посольства стартовал автопробег в поддержку акции «Огонь памяти». Участники проделали путь на автомобилях УАЗ «Патриот» от столицы к побережью Тихого океана. Здесь, напротив Дома-музея Пабло Неруды «Исла Негра», знаменитые чилийские поэты прочли стихи Нобелевского лауреата, посвящённые Великой Отечественной войне. В частности, прозвучала поэма “Три песни любви Сталинграду”. Также прозвучали песни военных лет под гитару в исполнении артиста Андрея Дубня.

Акция завершилась передачей лампы с частицей Вечного огня, взятой у Кремлёвской стены, представителю российского посольства Юрию Брусницыну для её отправки с началом сезона навигации на российскую антарктическую станцию «Беллинсгаузен».

В Израиле частички Вечного огня приняли Израильский антифашистский фронт, общественные организации ветеранов Великой Отечественной войны и жертв Холокоста. Символ Победы пришёл в Хайфу, Назарет, Иерусалим и другие города. Во время встреч, посвящённых передаче огня, ветераны пели вместе с российскими добровольцами, вспоминали истории войны и Победы. “Мы были маленькие, но мы всё помним. Как немцы вошли в Ростов и шли с музыкой. Как мы убегали, выжили чудом! Как бомба попала в машину, но мы успели убежать. И мы всё время об этом рассказываем, а когда спрашивают, для чего – чтобы это никогда не повторилось! Мы знаем, что это наша задача: чтобы никогда фашизм не пришёл!” – рассказал на встрече с россиянами пожилой житель Иерусалима.

«Я впервые в Израиле с такой почётной миссией, – поделился представитель Народного фронта, московский травматолог Сармат Темесов. – Во всех городах, где мы были, нас ждало столько людей и все были счастливы! Горжусь, что удостоен такой чести, спасибо всем, кто помог привезти огонь во все уголки страны».

В Болгарии миссия Народного фронта раздала частички огня жителям Бяла Слатины и окрестных сёл. Везде россиян встречали хлебом-солью и концертами, звучали известные всему миру русские военные песни. «От имени Народного фронта спасибо вам за то, что храните нашу общую память. Спасибо вам, что болгарский и российский народ всегда были и будут вместе!» – обратился к участникам церемонии представитель Народного фронта Максим Рыбаков.

В Сербии участники акции «Огонь памяти» встретились в Леличе с игуменом монастыря Йованья отцом Михайло (братом известного в России актёра Милоша Биковича), который выразил надежду на скорейшую победу. «Моя бабушка после уборки могил своих близких всегда заходила на русское кладбище и оставляла цветы на могилах солдат. Она чувствовала русских солдат, как своих, потому что помнила, как русские освобождали нас, как не жалели свою жизнь, освобождая нас и другие страны», – рассказал священнослужитель.

Потом россияне направились в Вышеград в Боснии и Герцеговине, где их встретили мэр провинции, руководители ветеранских организаций. В Вышеграде участники акции посетили гору с «Русским крестом» – памятником благодарности сербов 17-ти русским, воевавшим на стороне православных сербов в гражданскую войну 1991–1995 годов. А частичку Вечного огня представители Народного фронта оставили на военном кладбище перед памятником русским добровольцам. В церемонии участвовали юные курсанты с флагами, исполнившие роль почётного караула. К встрече хозяева подготовили небольшую театрализованную сценку о прощании русской матери с уходящим воевать сыном и спели гимны Сербии и России. Делегация Народного фронта передала подарки режиссёру Эмиру Кустурице.

В Брестской крепости байкеры во главе с хирургом Бадмой Башанкаевым передали лампу жителям Германии, которые привезут частичку Вечного огня в Берлин.

«Несмотря на преследования, санкции со стороны Германии, угрозы со стороны украинцев, мы сразу сказали: да, мы это сделаем! Ради памяти, ради будущего! Мы с гордостью принимаем право передать огонь. Есть люди в Германии, которые нас поддерживают. Мы боремся против безумной системы», – сказали принявшие лампу добровольцы из Германии.

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