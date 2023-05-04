УЗБЕКИСТАН (Ташкент): Международный интерес к русскому роману

Государственный музей Л.Н. Толстого представляет выставку, посвященную роману Льва Толстого «Анна Каренина». Выставка «Анна Каренина» есть совершенство» откроется 11 мая в Центре молодежи в Ташкенте, Республике Узбекистан. Экспозиция пройдет в рамках проекта Центра кинофестивалей и международных программ «Русский язык как культурный код и язык межнационального общения». Выставку откроет генеральный директор Государственного музея Л.Н. Толстого Сергей Архангелов.

Л.Н. Толстой писал роман «Анна Каренина» в течение шести лет: с 1873 по 1878 год. На протяжении почти полутора столетий, вплоть до сегодняшнего дня, живое отражение невыдуманных переживаний притягивает и не оставляет равнодушными читателей разных стран. Роман «Анна Каренина» переведен практически на все языки мира. Художники создавали и продолжают создавать иллюстрации к сценам романа.

На выставке демонстрируются яркие иллюстрации А.В. Ванециана, О.Г. Верейского, В.Д. Медведева, К.И. Рудакова, А.Н. Самохвалова, М.С. Черевкова, А.В. Николаева. Созданные в разное время, иллюстрации отличаются по технике, манере и стилю, но все они — талантливое и многообразное воплощение художественного видения толстовского мира на холсте.

Посетители выставки смогут увидеть черновые рукописи: ранние редакции, последнюю редакцию эпизода смерти Анны Карениной и корректуру финала романа. Эти черновики, отброшенные автором, не предназначались для постороннего чтения. Однако они передают ощущение пульса живой мысли, мучительных поисков ее воплощения и создают иллюзию присутствия в святая святых — творческой лаборатории писателя.

Выставка послужит укреплению культурных связей между Россией и Узбекистаном и, надеемся, вызовет интерес к наследию великого русского писателя.

Выставка «Анна Каренина» есть совершенство» продлится до 16 мая и затем будет передана в дар Русскому дому в Ташкенте.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.