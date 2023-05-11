Сценарист – тоже человек, или как проходит забастовка авторов в Голливуде

В мае 2023 года один из крупнейших профсоюзов Голливуда - Гильдия сценаристов Америки (Writers Guild of America, WGA), объявила бессрочную забастовку. Около 15 000 человек не будут писать и редактировать тексты для художественных и телевизионных фильмов, сериалов и телепрограмм, пока не будут выполнены их условия. Такого коллапса во вроде бы отлаженной системе американского кинопроизводства не было с 2007 года. Родион Чемонин, обозреватель журнала «За рубежом», попробовал разобраться в том, как это было почти 15 лет назад, чего хотят драматурги сейчас, к чему это может привести и почему такого невозможно представить в российской индустрии.

2 мая истёк срок договора между Гильдией сценаристов Америки и Альянсом продюсеров кино и телевидения (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP), в котором были прописаны такие пункты, как минимальная заработная плата членов WGA, условия их труда, юридические условия работы и другие вопросы (всего текст договора составлял более 700 страниц). Как только контракт утратил свою силу, американские сценаристы ушли в глубокий бессрочный бойкот и не будут работать с Альянсом в качестве писателей до его окончания. Это значит, что такие мейджоры телевидения и кино, как Amazon, Disney, Netflix, Sony, Warner Bros Dicovery, остались без перьев. Впрочем, брошенные перья и карандаши не означают, что голливудская индустрия осталась без рук. Да, до конца забастовки сценаристы и редакторы не смогут писать ни строчки, но некоторые из них не останутся без работы: продюсировать и режиссировать им никто не запретит.

Подобный инцидент уже случался и не раз. Последняя крупная стачка сценаристов была в 2007-2008 году, тогда она продлилась 100 дней и нанесла ущерб студиям в районе $2-2,5 млрд. 15 лет назад члены WGA рассердились из-за того, что продажа и прокат кино на физических носителях (тогда видео на VHS и DVD ещё было актуальным) не приносит им авторские отчисления, а развитие интернета, показ и продажа фильмов через онлайн-сервисы и вовсе не предусматривали никаких роялти. В результате, такие сериалы, как «Доктор Хаус», «Во все тяжкие», «Теория большого взрыва», «Отчаянные домохозяйки» и другие популярные телешоу из-за бойкота были существенно сокращены или оказались в «стоп-листе». Ещё в то время студия DC всерьёз рассматривала создание «Лиги справедливости», а предполагаемый режиссёр Джордж Миллер уже набрал актёров, которые бы сыграли супергероев (например, Арми Хаммер рассматривался в качестве Бэтмена, Меган Гейл должна была стать Чудо-Женщиной, а Зелёного фонаря мог бы сыграть рэпер Коммон), но из-за забастовки сценарий перекраивался несколько раз, съёмки были перенесены на 2008 год, а позже проект и вовсе закрылся. Наиболее показательными примерами стали низкие сборы блокбастеров «Люди икс: Начало. Росомаха» и «Квант милосердия», в падении (или, в случае с 22-м фильмом бондианы, в неоднократном переносе релиза) которых винили именно невозможность вмешательства сценаристов в слабые финальные драфты.

Что происходит сейчас? Переговоры сценаристов с продюсерским Альянсом начались ещё в марте, но ни к чему не привели. Члены WGA требуют, во-первых, увеличить финансовые условия. Это повышение минимальных гонораров, страховки, взносы в пенсионный фонд и так далее, а также уравнивание выплат драматургам, одинаково работающим как над художественными фильмами, так и над онлайн-проектами. Во-вторых, они хотят, чтобы выросло количество авторов в сценарных комнатах (так называют коллектив писателей, работающих над сценариями шоу или фильмов): не менее шести драматургов для телевизионных шоу и от шести до двенадцати для сериалов. В-третьих, сценаристы требуют минимальные гарантированные рабочие сроки для телешоу, сериалов и кино. И, наконец, самое, пожалуй, необычное требование: внести ясность и понимание того, как может работать над написанием проектов искусственный интеллект и/или нейросеть, то есть «мы не против, но давайте определимся».

Забастовка за пару дней уже привела к проблемам, и в первую очередь она коснулась ежедневных или еженедельных телевизионных шоу. В режим «стоп» за несколько дней ушли «Джимми Киммел в прямом эфире», «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» и другие, скоро приостановится и Saturday Night Live. Пока что идут повторы этих программ и многие зрители пока не замечают этого, тем более что многие сюжеты или интервью были сняты заранее, но что будет когда ресурсы закончатся, а зрители поймут, что смотрят по кругу одно и то же? Уже приостановлена работа над некоторыми сериалами, среди которых «Шершни», «Кобра Кай», «Власть в ночном городе», старт съёмок многострадального «Блэйда» с Махершалой Али опять переносится (раньше это случалось из-за выбора актёра на главную роль, потом никак не могли найти режиссёра, теперь вот оно как).

У больших студий пока нет причин жаловаться. У Disney или «Уорнеров» есть уже снятые проекты, поэтому на лето у них есть что показать. Например, долгожданный «Флэш» от Warner Bros и DC точно уже выйдет в срок: что они, зря носились с чудачествами актёра Эзры Миллера и монтировали-монтировали да и выдомонтировали проект до финального состояния? Так что, в этом случае премьера (уже) не сдвигается: 16 июня, точно. Говорят, что запланированные съёмки «Дэдпула 3» тоже начнутся в срок, но, учитывая склонность к импровизациям на площадке актёров Райана Рейнольдса и Хью Джекмана, сценарии могут подвергнуться небольшим изменениям. В этом случае возникает вопрос: а что мешает продюсерам или режиссёрам позвать на минутку сценариста, чтобы тот вписал пару строчек в сюжет?

Мешают правила бойкота. Они подразумевают, что ни один из членов WGA за время забастовки не должен появляться на территории студии и не разговаривать ни с кем из съёмочной группы, иначе нарушителю правил грозит вылет из Гильдии (если только автор сам не является режиссёром или продюсером).

И всё-таки что делать, когда нужен сценарист, но все райтеры ходят с пикетами по Лос-Анджелесу и слышать не хотят ни о каких правках или писательстве? Может, позвать кого-то из других стран? Не знаем, как это действует на больших кинопроизводствах, но как раз такой вариант является палочкой-выручалочкой для крупных стримеров. Netflix мало того что имеет в запасе огромное количество ещё не выпущенных сериалов и фильмов, так ещё он вкладывает огромные деньги в производство в других странах. Скажем, в ближайшие три-четыре года Netflix планирует вложить в южнокорейское кино около $2,5 млрд, так как такие проекты, как «Игра в кальмара» и прочие корейские фильмы, приносят огромную прибыль. Добавьте к этому и то, что дорогие originals-сериалы - это долгоиграющие истории: такие шоу смотрят и пересматривают несколько лет.

Другое дело, если забастовка затянется. Пока у студий-гигантов и онлайн-платформ есть подушка в виде отложенных проектов и уже снятых фильмов, находящихся или в режиме ожидания, или в процессе пост-продакшна, но кто знает, что будет, если бойкот продлится до осени или и того больше.

Вот кому это не грозит, так это российскому кинопроизводству. Выше мы писали о том, что американские продюсеры мечтают о схеме, когда автора можно в любой момент выгнать и на его место позвать другого. Так она великолепно работает в России. Какой-то профсоюз сценаристов у нас существует, и на его работу даже выделяются какие-то деньги от Союза кинематографистов, читай, от государства. Но никто не мешает позвать какого-нибудь рукастого и головастого автора не из профсоюза. Так существуют большинство «сиротских» сериалов, все эти бесконечные «евдокии», «медики», «мелодрамки» и прочие «менты». В кино и на телевидении количество членов сценарных комнат не ограничено, и чем их больше – тем удобнее продюсеру. Помните, как в «Звоните ДиКаприо!» герой Саши Петрова собирается занять денег у сценаристов, и что ему отвечают? «Не к тем ты обратился». К кому обратятся американские продюсеры, если у них закончатся сценаристы? Вряд ли к российским авторам: хорошие драматурги у нас и так на вес золота, все разобраны, все при деле. К китайским тоже не пойдут, ситуация не та. Корейцы заняты «Нетфликсом». Вот тогда и посмотрим, чем дело закончится.

Родион ЧЕМОНИН

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.