С 1 октября по 10 декабря 2022 года пройдет независимый международный фестиваль стримингового театра Onlife IDEA Fest.
Onlife IDEA Fest — это открытый театр, предлагающий совершенно новый опыт восприятия театрального искусства и взаимодействия актеров и зрителей.
Все спектакли специально адаптированы для стрим-формата и проходят в режиме живых трансляций, а после каждой премьеры вас ждет обсуждение с актерами, режиссерами и экспертами в реальном времени.
Onlife IDEA Fest разрушает пространственные и временные границы, вовлекая страны и регионы по всему миру в создание открытого сообщества вокруг цифрового театра.
В осеннем сезоне Onlife IDEA Fest принимают участие спектакли из Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, Молдовы, Казахстана, Эстонии, Косово и России.
Помимо актеров и режиссеров вы ближе познакомитесь с 20 экспертами — ключевыми фигурами из мира театра, кино и медиа: театральным критиком и доцентом Школы-Студии МХАТ Павлом Рудневым, актрисой Варварой Шмыковой, руководителем радио «Культура» Ксенией Ламшиной, актером и создателем паблика «Театральные люди» Максимом Дримлингом, драматургом и арт-директором Фестиваля драматургии «Любимовка» Олжасом Жанайдаровым и многими другими.
Onlife IDEA Fest, используя самые современные цифровые технологии, дарит зрителям открытый доступ к театральному искусству — все спектакли можно смотреть из любой точки мира совершенно бесплатно по ранее предложенной ссылке.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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