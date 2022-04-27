Нашумевший военный фильм «Красный Призрак» выходит в повторный прокат

Военный истерн «Красный Призрак» кинорежиссера Андрея Богатырева стал настоящем событием в мире кино! Фильм был лидером по просмотрам на онлайн-площадках, таких, как: «Кинопоиск» ( оценка 7.1), «IVI» ( оценка 7.5), «Wink» ( оценка 8.3) , был высоко оценен кинокритиками и представителями СМИ. В нем сыграли Юрий Борисов, Владимир Гостюхин, Вольфганг Черни, Полина Чернышова, Алексей Шевченков, Михаил Горевой и Олег Васильков.

Компания Russian World Visison продала картину в более 100 стран мира. Ее увидели в Китае, в Латинской Америке, США, Канаде, Франции, а в Японии зрители настолько вдохновились фильмом, что создали игрушки по героям картины.

«Красный Призрак» получил награды на крупных фестивалях: на 42-ом ММКФ спецприз стран БРИКС, приз за лучшую режиссуру на фестивале «Будем Жить», гран-при Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард», спецприз на

Военном фестивале имени Озерова в Туле.

24 февраля «Красного Призрака» увидели зрители «Первого Канала».

Известный кинорежиссер Никита Михалков назвал фильм «Красный Призрак» «лучшим фильмом последнего времени о войне, который будет понятен и интересен молодому поколению».

5 мая во всех кинотеатрах страны можно будет увидеть фильм «Красный Призрак».

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