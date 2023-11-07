В прокат вышел документальный фильм «Селигерье» — лауреат XVII фестиваля исторических фильмов «КиноВече». «Селигерье» уже по праву завоевал звание одного из самых красивых фильмов этой осени. Закрытые и специальные показы прошли сразу в нескольких регионах России, а также за рубежом.

«Нам очень важно было начать прокат именно с регионов. В частности, речь идет о домашнем крае для фильма — это Тверская область, конечно же, город Осташков. Нам хотелось подарить местным жителям кино, которое мы так долго с большим вниманием и трепетом снимали на их земле. Кроме того, хотелось проверить, насколько интересен и понятен фильм будет жителям других территорий. Наши ожидания оправдались — картину с теплотой приняли и на Урале, и в Сибири, и в Центральной России», — отмечает режиссер документального фильма Анастасия Шкитина.

По мнению авторов, положительный отклик фильм получил благодаря тому, что снят о буднях местных жителей. Персонажи фильма не превращаются в супергероев и не устраивают сцены баталий, они проживают свою обычную жизнь. Те, кто посмотрел картину, признаются, наблюдать за повседневной жизнью людей оказалось самым интересным.

«Нам потребовалось очень много времени, чтобы герои привыкли к камере. По сути, идеальные условия для съемки появились лишь под конец съемочного периода, потому что те, кого мы снимаем перестали нас замечать. А значит, у нас появилась замечательная возможность наблюдать за красотой и эстетикой повседневности беспрепятственно», — объясняет один из операторов-постановщиков картины Павел Половинка.

Высокие оценки картина получила не только в России, но и за границей. Она успела завоевать награды на международных фестивалях кино. Показы прошли на нескольких площадках в столице Индии Дели. Иностранные зрители отмечают, что благодаря фильму смогли познакомиться с русской культурой и увидеть жизнь в глубинке, которую не так просто увидеть за рубежом.

«Несмотря на то, что наше кино не о природе в привычном понимании, мы старались сделать его очень красивым. Идея была в том, чтобы показать свет, который наполняет жизнь всех наших героев. Мы не могли выставлять декорации, поскольку это документальный фильм, однако все пространства, в которых мы снимали, сами по себе были очень художественными, нам оставалось лишь выбрать нужный ракурс и момент», — говорит оператор-постановщик фильма Антон Косолапов.

В этом фильме основную мысль каждый выбирает для себя, он лишен навязчивости и назидания. А значит, будет интересен самой широкой аудитории: те, кто побывал на Селигере, ощутят плеск его волн, запах воды летом или морозной свежести зимой, те, кто никогда не был, — определят для себя новый туристический маршрут.

Авторы фильма уверены, что самое невероятное — рядом с нами. До съемок никто из них и не предполагал, что буквально в 350-ти километрах от столицы находится чарующий, почти волшебный край. Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив об этом удалось рассказать и зрителям.

Фильм «Селигерье» был удостоин приза зрительских симпатий на XVII фестивале исторических фильмов «КиноВече», Christian Film Festival, Caravan International Film Festival, Kollywood International Film Festival, Thilsri International Film Festival, а также стал номинантом на AltFF Alternative Film Festival в Канаде.

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