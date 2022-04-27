Стартовали съемки нового сериала IVI Originals «13 клиническая»

Сериал расскажет о необычной больнице, где врачам приходится не просто бороться за здоровье пациентов, но и сражаться со сверхъестественными силами. Режиссером проекта выступил Клим Козинский, а сценаристом – Андрей Золотарев. Главную роль неизлечимо больного врача Кирилла сыграет Данила Козловский. Кроме него в кадре появятся Паулина Андреева, Виктория Исакова и Дмитрий Лысенков. Производством оригинального сериала онлайн-кинотеатра IVI занимается INEY Production и киностудия Team Films.

По сюжету неизлечимо больной хирург Кирилл устраивается на работу в странной клинике, где таланта и опыта оказывается недостаточно, а врачи вынуждены сражаться со сверхъестественными явлениями. Единственный способ выжить для него – показать себя с лучшей стороны и убедить новое руководство, что он нужен больнице. Кирилл погружается в хитросплетения отношений людей, ведьм и демонов, все больше сомневаясь в том, что способен правильно определить: кто именно здесь представляет «добро», а кто «зло».

Каждая серия проекта – это кейс одного конкретного пациента, представляющий собой поле битвы медиков и потусторонних сущностей, «курирующих» то или иное заболевание. Но диагностика неидеальна и, приготовившись встретить одного врага, зрители и герои натыкаются на совсем другого, к войне с которым не были готовы. Чтобы избежать таких ошибок, Кириллу и его коллегам придется провести немало времени, изучая обстоятельства болезней пациентов.

«В современных реалиях фильмы стали все чаще проигрывать сериалам в масштабах сценарных идей, креативности, актерскому касту и производственным мощностям. Поэтому, когда я прочитал сценарий «13 клинической», я был впечатлен и характером героя, которого мне предстоит сыграть, и обстоятельствами, в которые он попадает, и замечательной командой, которую талантливый режиссёр Клим Козинский собрал на съемочной площадке. Моему герою придется сражаться с чужими демонами, чтобы получить призрачную возможность победить своих. Мне импонирует, когда автор идеи стремится создать нечто, до него не существовавшее, свою вселенную. Андрей Золотарев, шоураннер проекта, по сути, создал целый новый раздел медицины — фантастический, но именно поэтому захватывающий и интересный», — рассказал актер Данила Козловский.

«Проект 13-ая Клиническая понравился мне сразу. Это редкий сценарий, в котором создан оригинальный мир больницы, в которой лечат людей от демонов, со своей терминологией, со своими правилами существования. Режиссер — Клим Козинский, а автор сценарий и продюсер Андрей Золоторев, мой педагог из школы Индустрия. Это замечательная команда, с которой хочется работать», — поделилась актриса Паулина Андреева.

Режиссер сериала Клим Козинский:

– Мы разбили тарелку. Впереди 3 месяца напряженных съёмок. По первым дням работы стало понятно, что у нас действительно блестящий кастинг. Будет много актерских открытий. Получаются очень запоминающиеся образы. Данилу Козловского еще таким вообще не видели. В общем, первые смены внушают надежды, что проект получится ярким и неординарным. Держу пальцы крестиком.

Автор сценария Андрей Золотарев:

– Мы столько всего придумали в этом проекте, что самым главным вопросом было «а как теперь со всем этим взлететь?» Хотя, уже на площадке все волнения развеялись. Знаете, страшнее всего, когда зритель просто не верит в предлагаемые обстоятельства. Но у нас такой уровень артистов, что они самим своим присутствием делают достоверными самые невероятные и фантастические явления.

Вадим Соколовский, директор IVI Originals:

– Мы рады, что, наконец, стартовали съемки этого долгожданного проекта. Над ним работает прекрасная команда – потрясающий актерский состав, настоящие профессионалы своего дела из INEY Productions и Team Films. Надеемся, что у нас получится воплотить все задуманное на экране.

Теймур Джафаров, генеральный продюсер Team Films:

– Будучи врачом по образованию, картины про докторов и медицинскую практику очень близки для меня лично. А история о докторах, которые помимо врачебной практики борются с добром и злом, обладают собственными демонами – обречена на успех. Или просто хорошо.

Продюсер сериала Алена Акимова:

– Первый съемочный день — всегда самый волнительный. К счастью, у нас было время подготовиться и пока (в этом месте хочется постучать по дереву, на всякий случай) все идет по плану. Могу сказать одно: фильм получится очень эмоциональным и насыщенным. Работать с Данилой Козловским, Паулиной Андреевой, Владимиром Стекловым и Викторией Исаковой — большое удовольствие. Обычно такой ансамбль пишут в «дрим-каст», а у нас они вполне реальны и осязаемы. Хотя и рассказывают историю, которая полна нематериальных и потусторонних вещей».

Сериал будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра IVI в конце 2022-го года.

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