PREMIER назвал дату выхода сериала «Абсурд» про тюрьму, где заключённых заменили актёрами из-за проверки

Комедийный сериал телеканала НТВ «Абсурд» о приезде ревизора в тюрьму выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER 12 мая.

Сюжет комедии разворачивается в отдаленной российской тюрьме, в которую с проверкой едет комиссия. Она будет оценивать как состояние здания, так и условия пребывания осужденных. Вот только тюрьма находится в самой старой каменной постройке Сибири. Чтобы не опозориться перед делегацией, находчивый генерал Хоботов из Москвы придумывает, на его взгляд, гениальное решение: всех заключенных на время проверки отправить под конвоем объезжать Россию на поезде, а вместо них в тюрьму поместить специально нанятых актеров. Поначалу все идет гладко, но вскоре как это часто бывает, появляются непредвиденные обстоятельства.

В главных ролях: заслуженные артисты России Андрей Мерзликин и Алексей Маклаков, а также популярные актёры театра и кино Юрий Чурсин, Иван Мамонов, Александр Удальцов, Виктория Полторак и Анна Старшенбаум.

Режиссером «Абсурда» стал Артем Насыбулин, производством проекта занималась компания WeiT Media. Сериал создан для телеканала НТВ.

Всего в сериале 8 серий хронометражем 50 минут.

Сериал «Абсурд» будет доступен зрителям PREMIER с 12 мая 2022 года.

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