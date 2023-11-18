Певица Мила Каминская представила новый альбом «Родина Моя»

Пластинка представляет собой сборник песен Милы, исполнительницы, известной лирическими композициями. В новом альбоме она не изменяет себе, с большой глубиной и сердцем она пишет о разных проявлениях любви, включая любовь к родному дому. Она мелодично и трепетно воспевает о том самом прекрасном чувстве, которое веками творит чудеса. И оно продолжает это делать с нами и сегодня.

Что для вас Родина? Для артистки Милы Каминской - это особое состояние: когда в душе и на сердце счастье и радость, мир, добро и покой, когда, просыпаясь утром, мы понимаем, что нет ничего прекраснее, чем быть среди своих родных и близких, видеть улыбку в глазах своей мамы, мечты и счастье в глазах своих детей, когда поет в саду соловей. Это все вместе - Родина. И она прекрасна. И ее «особенная стать» вдохновила уже многие поколения людей до нас, и сегодня вдохновляет современных поэтов. У певицы и поэтэссы Каминской получилось воплотить трогательное продолжение этой объемной любви к родной земле в новом диске, давая слушателям надежду на ее сохранение для наших потомков. А для кого-то альбом напомнит об этом чувстве. Где бы ни был слушатель, при прослушивании «Родины моей», он погрузится в воспоминания про родной уголок, и сердце его обязательно «ёкнет».

В альбом вошли восемь композиций, автором и текстов, и музыки является сама Мила Каминская. Некоторые из них ранее уже исполнялись на концертах, другие же, станут сюрпризом для ценителей ее творчества.

Среди 8 песен, выделяется «Звезда любви». Она написана несколько лет назад Милой, под вдохновением от истории любви людей из двух разных миров: она - мусульманка из Сектора Газа, а он - прибалт, живущий в Лондоне. Вместе они научились говорить на одном языке - языке любви. Эта история послужила основой для книги «Тайна глазами любви» (писателя Василий Дыш), в которой Мила выступила со-автором, а также стала архетипом для одного из персонажей (приемной мамы главной героини). И вот такое у нее продолжение, уже в музыке. Трепетные клавиши и теплые стихи о любви, способной победить все, словно укутывают пуховым одеялом в морозную ночь и дает надежду на светлое будущее.

Но и другие песни заслуживают внимание. За каждой чувствуется жизненный опыт артиста, а Миле на минуточку, уже 62 года. Да, так бывает, что известность приходит в зрелом возрасте. И в этом случае человек более готов к этому, ему не грозят «медные трубы» со звездной болезнью, и он просто наслаждается каждым мгновением. Так происходит у данной исполнительницы. Каминская понимает, о чем пишет и поет, для чего выходит на сцену, и за каждой песней есть послание. Ее нельзя упрекнуть в слабых текстах, все пропитано нежностью и приправлено интеллектом и широким кругозором. И пусть некоторые моменты для прогрессивного слушателя выглядят простоватыми, здесь лучше сфокусироваться на содержании пластинки, а не на упаковке. Альбом придется по душе любителям лирического шансона и душевной музыки со смыслом.

Заглавной песней является «Родина Моя», в честь которой и назван альбом. В записи трека приняли участие множество людей, в итоге получился целый хор из взрослых и детей, в поддержку Миле.

Карьера Милы Каминской стремительно набирает оборот. После триумфа дуэтной песни «Молитва», совместной с DJ TWINS PROJECT, набравшей миллионы прослушиваний в Тик-Токе, перед ней открылись новые дороги. И артистка, представляющая Донской регион, но ныне живущая между Москвой и Ростовом, не теряет ни минуты.

«Родина Моя» - первый релиз Каминской после присоединения к музыкальному лейблу United Music Group. Исполнительница готовит еще множество сюрпризов для своих слушателей, количество которых растет в геометрической прогрессии.