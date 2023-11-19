Участники из России и Китая победили в финале Международного конкурса детской авторской песни «Наше поколение»

В Москве 18 ноября состоялся масштабный финал Международного конкурса детской авторской песни «Наше поколение» — Junior song contest «Our generation» (OGSC). В этот день 13 юных артистов из разных стран вышли на сцену концертного зала «Москва», чтобы продемонстрировать свои таланты на мировую аудиторию. По результатам народного голосования победительницей проекта стала 11-летняя Ичунь Ван из Китайской Народной Республики с песней «Надежда в движении», а по итогам голосования профессионального жюри — 12-летний певец из России Идар Коцев, он выступал с песней «Вы со мной». Оба победителя получили награду из рук амбассадора конкурса — Димы Билана.

Главный организатор и учредитель конкурса — Центр творческого развития «Академия современного искусства». Генеральный партнер — АО «ТИНЬКОФФ БАНК». Конкурс проводится при поддержке Министерства иностранных дел России и Президентского фонда культурных инициатив. Стратегический партнер конкурса — Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых». Информационные партнеры — телеканал НТВ и Love Radio — современная, динамичная, модная радиостанция, всегда идущая в ногу со временем и мировыми трендами. Международный информационный партнер — TV BRICS.

Напомним, что открытый конкурс «Наше поколение» проводится в нашей стране впервые и является аналогом «Детского Евровидения». В отличие от европейского, он несет высокие культурные ценности, образовательную программу, формирует потенциал подрастающего поколения, а также полностью исключает любые политические аспекты.

Победителей конкурса «Наше поколение-2023» определяли двумя способами: с помощью народного голосования и голосования профессионального жюри. Народное голосование проходило на официальном сайте конкурса www.ourgeneration.tv, где любой желающий мог проголосовать за понравившиеся песни участников из 5 стран, включая свою собственную страну. В состав профессионального жюри от России вошли: народный артист России Филипп Киркоров (председатель жюри), народная артистка России Лариса Долина, продюсер и композитор Елена Кипер, а также юные российские артисты — Денберел Ооржак, певец, победитель проекта телеканала НТВ «Ты супер! Суперсезон», представитель России в дуэте с Таней Меженцевой на «Детском Евровидении-2019» и Елизавета Рогозина, певица, лауреат «Детской Новой волны-2023», участница телевизионного проекта «Ты супер!». Российское жюри поставило высший балл — 20-ку —представительнице из Республики Армения — 14-летней певице Сатти. Она покорила своей песней «Любовь к Армении». «Мы все стали участниками истории под названием «Наше поколение» и рады, что внесли свой вклад в начало пути нашего международного конкурса детской авторской песни», — признался по завершению голосования Филипп Киркоров.

Итак, по правилам конкурса были определены два победителя: по народному голосованию — 11-летняя Ичунь Ван из Китайской Народной Республики с песней «Надежда в движении», а по итогам голосования профессионального жюри — 12-летний певец из России Идар Коцев — с песней «Вы со мной». По итогам жеребьевки Ичунь Ван открывала конкурс своей песней, а Идар выходил на сцену под 10-м номером.

— У меня нет слов, чтобы выразить мои эмоции! Я очень рад, что профессиональное жюри оценило мою песню. Я невероятно горд представлять Россию на таком масштабном конкурсе. Моя песня «Вы со мной» про людей, которые меня всю жизнь окружают, без которых я бы не занимался музыкой, в том числе это мои родители и педагоги. Своей песней я выражаю также «спасибо» и им. Особенно моей маме, которая находилась со мной рядом все дни конкурса и поддерживала меня. Хочу также сказать, что все ребята, которые принимали участие в конкурсе, большие молодцы, мы подружились за это время и, надеюсь, сохраним нашу дружбу на долгие годы.

Всего в финале музыкального состязания приняли участие исполнители из 13 стран: России, Китайской Народной Республики, Федеративной Республики Бразилия, Азербайджанской Республики, Республики Маврикий, Кыргызской Республики, Монголии, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, Южно-Африканской Республики.

Поддержать конкурсантов на сцену финала конкурса также вышли и звездные гости: Дима Билан и певица Zivert. Своим выступлением участников и гостей мероприятия порадовали юные певицы, представительницы России на «Детском Евровидении» (в разные годы) Таня Меженцева и София Феськова. Вели церемонию теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева, певец, музыкант и шоумен Вячеслав Макаров, а также юная ведущая Марго Шведова. Финал конкурса транслировался на телеканале НТВ. Помимо России его трансляцию вели на каналах стран-участниц.