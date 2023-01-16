Наталья Бондарева представила новый авторский проект «Свет Вифлеемской звезды»

Рождественские встречи «Свет Вифлеемской звезды» - новый авторский проект заслуженной артистки России Натальи Бондаревой, к реализации которого было привлечено большое количество творческих исполнителей, художников, декораторов, музыкантов и актёров.

Премьера уникального театрализованного представления состоялась в Одинцово 13 января 2023 года по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы, при поддержке Главы администрации Одинцовского городского округа Андрея Иванова.

«В этом году нам удалось собрать потрясающую команду единомышленников. Более сотни человек трудились плечом к плечу, отдавая все свои силы общему делу. Поддержать человека в трудный момент в любом деле, а особенно в творческом порыве - это особенно важно», - отметила Наталья Бондарева.

В проекте приняли участие хор кафедрального собора святого великомученика Георгия Победоносца г. Одинцово, хор мальчиков и юношей им. Федора Ушакова г. Красногорск, детский хор Воскресной школы Гребневского храма г. Одинцово.

По сюжету необыкновенного театрализованного концерта главная героиня девочка Марьяна вместе со своим Ангелом Хранителем отправилась в настоящее путешествие в Рождество, с каждым шагом находя все новые ответы на вопросы об истории праздника.

Необычным решением режиссера-постановщика Натальи Владимировны, было расположение хоров прямо в зрительном зале в непосредственной близости от слушателей, подобно клиросу в храме. Ощущение того, что весь зал славит Рожденного Господа не покидало на протяжении всего спектакля.

Наряду с профессиональными артистами Театра Натальи Бондаревой в постановке приняли участие участники проекта Губернатора Московской области «Активное долголетие», а также прихожане, алтарники храмов Одинцовской епархии.

Этот новый проект стал настоящим рождественским подарком для более 1000 жителей округа, среди которых учащиеся общеобразовательных и воскресных школ, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. В завершении праздника все участники и зрители получили сладкие подарки.

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