Концерт-посвящение дирижеру, фаготисту Владимиру Богораду

17 января в Рахманиновском зале Московской консерватории отметят 85-летие со дня рождения Владимира Богорада.

Выпускник Московской консерватории, Владимир Богорад проработал с 1964 по 1983 год в оркестре Большого театра, став концертмейстером группы фаготов. С конца 1970-х годов началась его карьера дирижера. Он создал музыкальные композиции балетов «Тщетная предосторожность» П. Гертеля и «Фантазии на тему Казановы» на музыку В.А. Моцарта.

Музыкальный руководитель телевизионных балетов «Мцыри» Д. Торадзе (1977), «Прометей» на музыку А. Скрябина (1981), «Хореографические новеллы» на музыку И.С. Баха, Ф. Листа и современных композиторов (1986), фильма «Али-Баба и сорок разбойников» и других.

Выступал как фаготист и дирижер с Московским камерным оркестром под управлением Р. Баршая. Преподавал в Российском институте театрального искусства – ГИТИС на балетмейстерском факультете, руководил симфоническим оркестром ЦМШ при Московской консерватории.

В концерте к 85-летию со дня рождения В.С. Богорада выступят известные музыканты, солисты ведущих оркестров России, Духовой Квинтет Большого театра России, а также его сын — кларнетист и дирижер Алексей Богорад, успешно продолжающий традиции музыкальной династии.

Прозвучат шедевры камерной музыки, а также будет показан документальный фильм о Владимире Богораде.

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