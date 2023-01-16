В каких парках лучше всего провести зимнюю фотосессию

Парки, усадьбы, музеи-заповедники — излюбленные места горожан и гостей столицы для проведения фотосессий. Здесь всегда можно найти интересную и привлекательную локацию, на фоне которой хочется запечатлеть события своей жизни. Парки, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, сделали актуальную зимнюю подборку мест для фото- и видеосъемок.

В зимнем сезоне 2022-2023 работает 38 катков с искусственным и натуральным льдом. Большинство из них украшено к Новому году и Рождеству, атмосферу создают музыкальное оформление, гирлянды и декорации. На некоторых катках есть специальные фотозоны для гостей.

Отличные новогодние фотографии можно сделать в крытом шатре неподалеку от искусственного катка Перовского парка. Шатер украшен сияющими гирляндами, красавицей-елкой, рождественскими композициями. Яркие фотографии можно сделать и на льду. Здесь предпочитают фотографироваться веселые компании друзей и семьи с маленькими детьми.

«Каток культуры и отдыха» в Парке Горького — более 16 000 квадратных метров идеального льда с теплыми павильонами проката, центральным фудкортом и площадкой «Очаг», где можно согреться у костра и пофотографироваться. Это уютное место для встреч с друзьями и снимков на память. Также посетители часто выбирают для съемок центральную аллею — там можно оказаться под «звездным небом» из светящихся гирлянд.

При входе на каток «Сияние льда» в Таганском парке можно сфотографироваться на фоне арт-объекта в виде фигурных коньков, а на самом катке — сделать селфи в большом зеркале с подсветкой. В отражении зеркала будет видно атмосферу, царящую на льду, а вы станете героем первого плана.

Атмосферные фотографии и видеоролики можно снять на катке в саду имени Баумана или саду «Эрмитаж», традиционно в этих местах интересные декорации. А провести время в большой компании друзей и запечатлеть радостные моменты предлагаем на больших, просторных ледовых площадках — например, в «Сокольниках» или Измайловском парке.

Московская усадьба Деда Мороза — настоящий сказочный мир. Он особенно красив вечером, когда включается иллюминация. В центре Изумрудной площади стоит 12-метровая елка, а вокруг нее расположились терема, где живут чудеса. Сфотографироваться или снять видео здесь, в волшебной обстановке, всегда счастливы и дети, и взрослые. На территории усадьбы можно находиться бесплатно, вход в терема — по билетам.

Зеркальный лабиринт в парке «Ходынское поле» — несколько прямоугольных конструкций, расставленных в определенном порядке. В солнечную погоду сверкающие бруски разной высоты отбрасывают тени, а отражения создают оптическую иллюзию. К новогодним праздникам в парке установлены нарядные и красочные елки, светящиеся арки, декоративная инсталляция горки и новогоднего шара, возле которых можно снять интересные кадры и в вечернем освещении.

Парк «Красногвардейские пруды» — небольшая уединенная территория, расположенная вокруг каскада из трех искусственных водоемов. Отсюда открывается отличный вид на деловой центр «Москва-Сити». Также романтичную обстановку можно запечатлеть на снимках, сделанных на территории парка «Красная Пресня»: с того времени, когда усадьбой владели князья Гагарины, здесь остались уникальные для столицы изогнутые островные мостики и голландские пруды.

Берсо — уже хорошо знакомая для посетителей живописная зона сада имени Баумана. Арочная конструкция, увитая виноградом, пользуется популярность весь год, каждый сезон открывая гостям новые грани. Зимой зона поражает своим изяществом и удивительно волшебными видами на сад и новогоднюю ель. Необычная подсветка делает этот объект интересным даже для ночных съемок.

Гарден-коттеджи в саду «Эрмитаж» идеальны для зимних фотосессий в дневное время или сумерки. Коттеджи представляют собой изящные ажурные беседки в английском стиле. Обычно они слегка припорошены снегом, что придает им сказочный вид.

Приезжайте на прогулку в усадьбу Воронцово. Там через Большой Воронцовский пруд проходит деревянный мост. Зимой на нем можно сделать снимки со стаканчиком горячего напитка на фоне каскада замерзших прудов. Похожие кадры легко получатся и в Измайловском парке: с набережной Круглого пруда открывается красивый вид на водоем и остров в центре пруда, Большое колесо обозрения и лодочную станцию.

Самый ранний из сохранившихся увеселительных павильонов усадьбы Кусково — «Голландский домик». Он был выстроен в 1749 году в память об эпохе Петра I и его увлечении Голландией. Яркое здание резко выделяется на заснеженных аллеях парка и станет интересным фоном для фотографий или видеороликов. Найти его можно со стороны западного входа в усадьбу. А визитной карточкой территории считают парадный двор. Отсюда открывается вид на главные здания имения — Дворец, церковь и кухонный флигель.

В центральной части Воронцовского парка также можно сфотографироваться на территории парадного двора. Фоном послужит комплекс усадебных построек XVIII-XIX вв. Среди них выделяется бывшая оранжерея — вытянутое здание с арками и тосканскими полуколоннами. Купол здания венчает статуя богини Флоры. Если обойти оранжерею по правой стороне, можно увидеть Итальянский сад и расположенную там новогоднюю инсталляцию — карету, запряженную четверкой лошадей.

В «Коломенском» можно сделать фотографии перед Дворцом царя Алексея Михайловича. Причудливая деревянная архитектура, несколько видов крыш, настенные и потолочные росписи, воспроизведенные по архивным документам, станут отличным фоном для зимней сказочной или этнической фотосессии. Входы украшены снежинками и гирляндами, а вечером включается архитектурная подсветка.

Музей-усадьба «Люблино» предлагает запечатлеть моменты прогулки рядом с Дворцом Н. А. Дурасова. Он был построен в 1801 году и отличается изысканной и оригинальной архитектурой: к центральному объему-ротонде примыкают четыре крыла, соединенных дугами двухрядной колоннады. Центральная ротонда увенчана куполом с копией одного из экспонатов Дрезденского музея.

Самое красивое место в «Царицыне», особенно во время зимнего заката — павильон «Миловида». Внутри есть небольшое кафе. Находится это место недалеко от Большого дворца и Оперного дома.

В усадьбе Воронцово возле храма Живоначальной Троицы есть особо охраняемый природный объект — дубрава. По его территории надо ходить осторожно, не сходя с дорожек и не наступая на корни деревьев, однако можно сделать снимки на фоне заснеженных дубов, средний возраст которых 100–120 лет.

Романтичные зимние фото можно сделать на фоне елей в Перовском парке, недалеко от Купавенского пруда. Атмосферу настоящей зимней сказки создает укрытая мягким снегом поляна. Фотосессию лучше всего проводить в дневное время, при естественном освещении.

Главная аллея парка «Фили» окружена высокими деревьями, которые в зимний период покрываются снегом, образуя красивый «коридор». Это место, где можно приятно отдохнуть и запечатлеть тихие, спокойные моменты в окружении природы.

Парк «Дубки» — одно из лучших мест для зимних фотосессий. Тихий уголок природы укромно расположился между Дмитровским шоссе и Тимирязевской улицей. Деревья дубовых аллей укрыты снежными шапками. Прогуливаясь вдоль аллеи, в теневой части парка, можно получить волшебные кадры с ведущими вдаль дорожками. Возле пруда растут огромные раскидистые шаровидные ивы, которые при обильном снеге похожи на гигантские снежки.

Необыкновенные зимние пейзажи станут фоном для фотографий в сквере по Олонецкому проезду. Деревянные настилы вдоль Яузы под кронами деревьев создают сказочные природные своды. Красивый вид на природную территорию биоплато открывается с деревянного мостика, который кривыми линиями проходит под заснеженными деревьями. Недалеко находится скульптура бобра — один из символов сквера и любимый объект посетителей для фотосессий.

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