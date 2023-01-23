Наталья Бондарева выпустила песню Вадима Антонова «Сила неба»

За несколько часов до нового 2023 года в социальных сетях появился настоящий подарок для ценителей качественной музыки - новый сингл заслуженной артистки России Натальи Владимировны Бондаревой «Сила неба», автором которой выступил продюсер, хитмейкер Вадим Антонов. Песня, ставшая открытием нового сезона поражает глубиной, богатством тембром и силой, которую буквально источает каждая нота.
«Эта композиция стала настоящим прорывом. Она, своего рода, мотивация - нет ничего невозможного! На примере истории яркой, сильной личности Натальи Владимировны, хотелось донести слушателю, что если ты чего-то хочешь достичь - вставай и иди! Если смог добиться признания и вершин мастерства в профессии один человек, сможешь и ты!
Наталья Бондарева - уникальный исполнитель, она щедро делится своими знаниями и талантом, это дорогого стоит. Ее непростой путь в карьере очень вдохновляет!», - Вадим Антонов.
«Светлые Рождественские дни - это время исполнения желаний! Самый настоящий подарок на Крещение Господне - песня от Вадима Антонова. Благодарю от всей души всех причастных! С Богом!», - Наталья Бондарева.
Официальный релиз выпустило издательство Монолит 19 января 2023 года.
«Сила неба» Натальи Бондаревой уже на всех цифровых площадках!Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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