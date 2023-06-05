Музыкант из Татарстана стал победителем федерального музыкального конкурса

Премьера первой песни состоялась в рамках проекта «Музыкальный Акселератор», в котором победил артист. Наставником начинающего артиста в проекте, реализуемом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стала популярная певица SOYANA:

«Когда я только услышала голос Хакима - он пел по-особенному, душой, с правильной энергией, которая близка и мне самой. Коннект случился сразу. Это очень важно, когда у исполнителей похожи вкусы. С Хакимом у нас грандиозные планы. Мы только выпустили первый сингл "Без тебя", как уже работаем над новым материалом и нашей дуэтной песней, готовимся к съемкам клипов. Следите за новостями!" - прокомментировала SOYANA.

«Я и ранее пробовал пробиться в шоу-бизнес: это был путь из отправления демок на разные лейблы, хождения по мукам в виде поиска своей команды, много сомнений и бесконечные "нет". Увидев новость о старте приема заявок в "Музыкальный акселератор", сказал "пока" синдрому «самозванца» и отправил заявку. Когда мне сообщили, что я прошел отбор среди тысячи конкурсантов, я растерялся. В голове была головоломка: что делать? Начал переслушивать свои песни, смотреть билеты в Москву, искать квартиру. Всё случилось очень быстро. Теперь я здесь и верю, что всё это не зря», — рассказывает Хаким.

«Песня “Без тебя” о воспоминаниях и ностальгии по моментам, которым не суждено больше повториться вновь. Песня передает тот самый момент, когда ты находишься в точке принятия, но еще не можешь расстаться с прошлым. И всё, что тебе остаётся — это светлая грусть», — делится артист.

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