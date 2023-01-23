Стартовал проект «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках», который поддерживает исполнителей авторской музыки. Треки победителей будут звучать в крупнейших парках столицы и за ее пределами весь летний сезон. Также они будут размещены в тематическом плейлисте на сервисе «Яндекс Музыка» и во ВКонтакте.

Проект «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» уже более шести лет даёт артистам уникальную возможность презентовать своё авторское творчество посетителям парков и расширить аудиторию слушателей. А жителям и гостям столицы музыка в парках дарит хорошее настроение и ощущение праздника даже в обычный будничный день. Композиции победителей дополняют фоновое музыкальное оформление парков и делают досуг посетителей более разнообразным. Запуская на своей территории трансляцию плейлиста, парки выступают площадкой, где треки артистов находят своих слушателей. Так, творчество музыкантов становится частью городской среды.

Стать участником проекта могут исполнители авторской музыки любых стилей и жанров. Для этого необходимо заполнить онлайн-заявку. Команда Моспродюсер рассмотрит все заявки и определит финалистов, а музыкальные эксперты отберут треки победителей.

«Команда Моспродюсер всегда рада талантливым ребятам и открыта для поддержки начинающих артистов. Стать частью проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» – это еще один шаг в сторону творческого развития для всех, кто хочет быть услышанным и получить поддержку музыкальных экспертов. Традиционно авторское творчество финалистов будет оцениваться продюсерами лейблов, популярными артистами, A&R-менеджерами и другими ведущими представителями индустрии, а значит, бонусом может стать интерес членов жюри к отдельным артистам. Несомненно, это даст импульс для дальнейшего развития талантливых музыкантов, их творческого роста и выхода на более широкую аудиторию», – рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Жители и гости столицы смогут не только послушать треки победителей во время прогулки, но и зашазамить их для прослушивания в режиме онлайн. Кроме того, композиции попадут в тематический плейлист на стриминговом сервисе «Яндекс Музыка» и во ВКонтакте. Проходимость столичных парков высокая, аудитория – разнообразная, так что каждый трек найдет своего слушателя.

Исполнителям, которые победят в спецноминациях, будут вручены подарки от партнеров проекта. Так, в рамках прошлого сезона победители проекта получили 2 студийных микрофона SOYUZ 1973, подписку на «Яндекс Плюс с Амедиатекой» и умную колонку «Станция Мини».

За время реализации проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках»:



более 8500 заявок участников;

более 8500 заявок участников; более 550 треков-победителей;

более 75 000 охваченных музыкантов;

более 90 000 000 слушателей.

Стать частью проекта и зазвучать в парках столицы этим летом можно, заполнив онлайн-заявку на сайте Моспродюсер.

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