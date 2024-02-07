NATAN представил саундтрек для российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь»

Артист лейбла Black Star Natan представил саундтрек к новому российскому сериалу «Постучись в мою дверь в Москве», который является адаптацией популярного турецкого хита.

В треке «Постучись в мою дверь в Москве» артист рассказывает историю страстной любви, которая напоминает игру в кошки-мышки. «Кто из нас сегодня мишень, кто же первым сделает шаг?» — поет Natan, представляя себя циничным хищником, который как дикий зверь охотится на свою цель. Но роли легко меняются — и вот уже очередь его избранницы показывать зубы, пока он ждет, что она придет и постучит в его дверь.

Natan, исполнитель саундтрека проекта:

«Я знал, что есть турецкий сериал "Постучись в мою дверь", но не видел ни одной серии. Когда стало известно, что снимается русская адаптация, я заинтересовался и я попросил жену рассказать, в чем суть сериала. Она сказала: "Вспомни, что было у нас, вспомни, как ты охотился на меня". Я сразу вспомнил те чувства, вдохновился и собрал свою команду музыкантов. Мы начали работать и получилось то, что вы слышите. Когда я показал наш трек девушкам из команды – все сказали, что мы попали в точку. Ловите нашу версию»

«Постучись в мою дверь» – популярная турецкая романтическая комедия о бизнесмене Серкане Болате и флористке Эде Йылдыз. Два сезона сериала вышли в 2020 и 2021 году, однако до сих пор остаются хитами во многих странах мира. Сериал транслируют в 85 странах мира, а тег проекта к финальному эпизоду набрал 8,5 миллионов сообщений в сети, обойдя по популярности даже «Игру престолов».

Московских Эду и Серкана сыграли Лиана Гриба («Монастырь», «Триггер») и Никита Волков («Трудные подростки», «Черновик»). Другие роли в сериале исполнили Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Максим Белбородов, Влад Соколовский, Лео Канделаки, Анна Невская, Екатерина Волкова и другие. Режиссерами проекта стали Всеволод Аравин и Каролина Кубринская, оператор – Михаил Малюга, креативные продюсеры – Ольга Ермакова и Наталья Шик.

Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» произведен компанией «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko.