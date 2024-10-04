Владимир Кристовский и Марина Ланда исполнили песню к фильму «Малышарики. День рождения»

ГК «Рики» и дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» (входящий в состав холдинга Национальная Медиа Группа) выпускают в российский прокат первый игровой анимационный фильм «Малышарики. День рождения». Это приквел к анимационному сериалу «Малышарики». Он расскажет, как герои обрели дом. В главных ролях: Елизавета Боярская и Константин Хабенский.

Саундтрек к фильму – «В комнате горит свет» исполнили Владимир Кристовский, солист группы Uma2rman и Марина Ланда, композитор проекта. Авторы музыки и слов: Марина Ланда и Сергей Васильев.

Владимир Кристовский, музыкант, вокалист, солист группы Uma2rman:

«В комнате горит свет» — невероятно трогательная песня. Когда я услышал её впервые, то даже прослезился. Я смотрел «Малышариков» со своими детьми, когда они были маленькими и было большим счастьем познакомиться и поработать вместе с Мариной Ланда, под голос которой я многие годы просыпался — поскольку она не только написала заглавную тему мультсериала, совместно с Сергеем Васильевым, но и исполнила. Мы быстро нашли творческое взаимопонимание и записали чудесную детскую песню в прекрасный детский фильм.

Композиторы проекта Марина Ланда и Сергей Васильев:

«Солнышко проснулось, новый день на дворе» – писать песни для «Малышариков» и увлекательно и очень непросто. А если учесть, сколько их уже написано за эти годы, это просто творческий вызов для авторов! Как легко, с юмором и нежностью, не сюсюкая и упрощая, а главное – самому получая удовольствие – пропеть малышу обо всем на свете?! Это задачка не для слабаков. В полнометражном фильме мы постарались сохранить интонацию сериала и, в то же время добавить что-то новое и интересное и для родителей!