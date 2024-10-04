РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

LIFESTYLE

Искусственный интеллект и высокие технологии: что известно о шоу Евгении Медведевой

Мир музыки

Владимир Кристовский и Марина Ланда исполнили песню к фильму «Малышарики. День рождения»

Мир кино

Фильм «Мой дикий друг» будет представлен в конкурсной программе Международного кинофестиваля для детей и молодежи в Иране​​​​​​​​​​

Москва

На ВДНХ подвели итоги летнего сезона

Мир музыки

Наталья Гордиенко выпустила клип на свой летний танцевальный хит «Телефонный звонок»

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге при поддержке ВТБ стартовал театральный фестиваль «Балтийский дом»

Мир музыки

Мария Зайцева написала неожиданное и пронзительное признание в любви

Мир кино

«Мы понимаем друг друга с полуслова»: актриса Екатерина Волкова рассказала о команде сериала «СуперИвановы»

ДомойМир музыкиВладимир Кристовский и Марина Ланда исполнили песню к фильму «Малышарики. День рождения»

Владимир Кристовский и Марина Ланда исполнили песню к фильму «Малышарики. День рождения»

editor
By editor
74
В комнате горит свет

ГК «Рики» и дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» (входящий в состав холдинга Национальная Медиа Группа) выпускают в российский прокат первый игровой анимационный фильм «Малышарики. День рождения». Это приквел к анимационному сериалу «Малышарики». Он расскажет, как герои обрели дом. В главных ролях: Елизавета Боярская и Константин Хабенский.

Саундтрек к фильму – «В комнате горит свет» исполнили Владимир Кристовский, солист группы Uma2rman и Марина Ланда, композитор проекта. Авторы музыки и слов: Марина Ланда и Сергей Васильев.

Владимир Кристовский, музыкант, вокалист, солист группы Uma2rman:

«В комнате горит свет» — невероятно трогательная песня. Когда я услышал её впервые, то даже прослезился. Я смотрел «Малышариков» со своими детьми, когда они были маленькими и было большим счастьем познакомиться и поработать вместе с Мариной Ланда, под голос которой я многие годы просыпался — поскольку она не только написала заглавную тему мультсериала, совместно с Сергеем Васильевым, но и исполнила. Мы быстро нашли творческое взаимопонимание и записали чудесную детскую песню в прекрасный детский фильм.

Композиторы проекта Марина Ланда и Сергей Васильев:

«Солнышко проснулось, новый день на дворе» – писать песни для «Малышариков» и увлекательно и очень непросто. А если учесть, сколько их уже написано за эти годы, это просто творческий вызов для авторов! Как легко, с юмором и нежностью, не сюсюкая и упрощая, а главное – самому получая удовольствие – пропеть малышу обо всем на свете?! Это задачка не для слабаков. В полнометражном фильме мы постарались сохранить интонацию сериала и, в то же время добавить что-то новое и интересное и для родителей!

Предыдущая статья
Фильм «Мой дикий друг» будет представлен в конкурсной программе Международного кинофестиваля для детей и молодежи в Иране​​​​​​​​​​
Следующая статья
Искусственный интеллект и высокие технологии: что известно о шоу Евгении Медведевой

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru