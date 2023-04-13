Наталья Пахомова* назначена ректором Российского государственного института сценических искусств на второй срок. Приказ о назначении был подписан Министром культуры РФ Ольгой Любимовой 11 апреля 2023 года.

В рамках Общего собрания 10 апреля прошла процедура выборов, в которых приняли участие представители факультетов и кафедр, структурных подразделений и обучающихся вуза. Большинством голосов кандидатура Натальи Владимировны была утверждена на должность ректора.

К руководству институтом Наталья Владимировна приступила в 2017 году. За прошедший период старейшим театральным вузом страны был реализован ряд важнейших проектов и состоялось множество знаковых событий в истории РГИСИ. Профессорско-преподавательский состав пополнился ведущими практиками отрасли и перспективными молодыми специалистами, на новом уровне была начата подготовка целевых кадров для регионов, существенно расширены партнерские связи с учреждениями культуры страны, в образовательную деятельность внедрены новые программы подготовки.

Была осуществлена реставрация и ремонт фасадов и внутренних помещений Учебного театра и Учебного корпуса, простоявшего в строительных лесах на протяжении 20 лет; завершена подготовка к реставрации Главного корпуса. В 2018 году РГИСИ вошел в национальный проект «Культура» и включился в работу по открытию филиалов в Кемерове, Владивостоке и Калининграде. В рамках реализации поручения Президента Российской Федерации команда вуза вела деятельность по лицензированию и запуску образовательных программ по дополнительному, средне-профессиональному и высшему образованию, строительству современных учебных корпусов, общежитий и жилых домов, проведению подготовки будущих педагогов и включению РГИСИ в культурную жизнь регионов. Вуз первым в стране открыл Школы креативных индустрий, а также в 2022 году, с опережением на 2 года, произвел набор на обучение в филиал – Сибирскую Высшую школу музыкального и театрального искусства.

Программа развития вуза на ближайшие годы включает значительный объем работ по направлениям строительства, образовательной, воспитательной, научной, творческой деятельности, дополнительному и дистанционному образованию, а также по открытию и обеспечению функционирования филиалов.

____________

* Н.В. Пахомова окончила Ленинградский университет им А.А. Жданова по специальности «Экономист». Защитила диссертацию на соискание степени кандидата искусствоведения в РГИСИ. Преподает на продюсерском факультете института. В разные годы занимала должности начальника Отдела театрально-концертной деятельности и кино и Отдела искусств и международных связей Комитета по культуре Санкт-Петербурга, советника вице-губернатора, руководила филиалом Росгосцирка «Цирк в Автово».

Фото - Сергей ЛЕОНТЬЕВ, РГИСИ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.