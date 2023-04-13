Гран-при Стартап-тура «Сколково» в Якутске получила анимационная студия «Тундра»

В столице Республики Саха (Якутия) определили победителей Стартап-тура Фонда «Сколково» 2023 года. Гран-при конкурса получила анимационная студия «Тундра» с проектом по созданию серии 3D-мультфильмов о зиме на якутском языке. Она же стала лучшей в треке «Технологии креативных индустрий в инновационных проектах».

Победитель получил 300 000 рублей на развитие проекта и вместе с финалистами каждого трека представит свой проект на федеральной конференции технологических предпринимателей Startup Village в «Сколково».

«Выйти в полуфинал и затем победить было очень неожиданно. Подавая заявку, мы просто хотели заявить о себе. 300 000 рублей за победу потратим на создание нового анимационного контента», - сказала Анна Борисова, директор по маркетингу студии «Тундра». Она также сообщила, что в конце этого года студия планирует выпустить ещё один короткометражный фильм. Новое произведение будет тоже посвящено местному фольклору.

Как отметил старший вице-президент Фонда «Сколково» Кирилл Каем, вручая награду победителям, Якутск стал первым городом региональных этапов, где первое место занял проект из креативной отрасли. По его словам, мультфильмы студии «Тундра» не только захватывающие, но и создаются технологично и в десять раз дешевле, чем у ближайшего конкурента.

Всего на конкурс в Якутске поступили 259 заявок по четырём направлениям, в каждом из них были определены финалисты и обладатели 50 тысяч рублей.

«Число заявок в этом году в два раза больше, чем в прошлом. Очень надеюсь, что в следующем году их будет больше в три раза. И очень важно, что это самые разные проекты, которые нужны нашей экономике», - отметил Глава Якутии Айсен Николаев.

В треке «Индустриальные и энергетические технологии» победила компания «Аркон» с проектом программного комплекса, который помогает сделать инженерные расчеты для строительства на многолетнемерзлых грунтах.

В треке «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» победителем стал проект Sciberia для ускорения диагностики внутримозгового кровоизлияния на основе компьютерной томографии мозга.

Первое место в IT-треке занял проект Skillometer компании «Софтвэй++» – платформа для персонализированного профессионального обучения для формирования траектории развития личности с использованием искусственного интеллекта.

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