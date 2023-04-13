Фестиваль «Карабас» расширяет границы

9 театров-участников, 3 площадки в Москве и Нижнем Новгороде, 25 показов спектаклей!.. С 13 по 21 мая в Москве и Нижнем Новгороде пройдет VIII Фестиваль негосударственных театров для детей «КАРАБАС - 2023».

«Карабас» - это первый в России фестиваль независимых театров для детей, созданный по инициативе частных театров «Снарк» и «Домик Фанни Белл». С 2013 года он собирает в Москве самые интересные театральные коллективы и актуальные постановки из разных городов страны. Его основная особенность и уникальность - это камерная атмосфера, которая позволяет доверительно говорить со зрителем любого возраста на самые сложные В честь своего 10-летия «Карабас» меняет формат и расширяет географию. В 2023 году он будет проходить не только в Москве, на двух сценах «Домика Фанни Белл» в саду имени Баумана, но и в Нижнем Новгороде, на площадке «Центра Театрального Мастерства» - первого независимого театра в городе, работающего с 2016 года. Помимо фестивальных показов здесь также пройдет лаборатория «Современный театр для подростков». Три режиссера - Александра Ловянникова, Юлия Беляева и Антон Морозов - создадут и представят зрителям эскизы по современным пьесам в разных жанрах и форматах. По итогам лаборатории один из них будет доработан до полномасштабного спектакля и войдет в репертуар «Центра Театрального Мастерства».

«Мы очень рады, что у нас появились партнеры в регионах, которые тоже заинтересованы в развитии детского театра, - говорит продюсер фестиваля Татьяна Лукьянова. - И надеемся, что фестиваль «Карабас», который возобновил свою работу через год перерыва в новом формате, может стать движущей силой для появления качественного, современного независимого театра для детей и подростков там, где его пока нет».

«ЦТМ задумывался 6 лет назад как институция, которая занимается развитием современной театральной среды в городе, - рассказывает художественный руководитель «Центра Театрального Мастерства» и продюсер фестиваля «Карабас» в Нижнем Новгороде Евгений Пыхтин. - Мы проводим много проектов и фестивалей, знакомя нижегородскую публику с новыми сценическими форматами. Но независимых детских театров в Нижнем Новгороде почти нет - и мы хотели бы показать, каким бывает современный театр для детей и подростков, как можно работать с новыми формами, новыми текстами и смыслами в этой области, искать разные способы коммуникации с юным зрителем. Думаю, что «Карабас» станет подарком для Нижнего, потому что у нас в городе нет своего театрального фестиваля для детей».

Программа смотра включает разные направления современного театра (драматический, музыкальный, кукольный, сторителлинг, предметный театр) и ориентирована на широкую возрастную аудиторию от малышей до подростков.

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