Наталья Сероштанова: «ИТ для медиахудожника — как кисти и краски для живописца»

В 2026 году на Урале пройдет фестиваль цифрового искусства «Игра. Цифра. Искусство» на Урале», который охватит два крупнейших города региона: Екатеринбург и Челябинск. В программе — галерейная выставка цифрового искусства, выставка молодых художников, зрелищная часть в городском пространстве, лекции и мастер-классы.

Мы поговорили с Натальей Сероштановой — директором фестиваля. В интервью она рассказала о миссии фестиваля, перспективах Урала как площадки для цифрового искусства, динамике развития сферы в России и главных вызовах, с которыми сталкиваются медиахудожники сегодня.

— Какие особенности делают уральский регион перспективной площадкой для фестиваля цифрового искусства?

— Урал становится все более перспективной площадкой для развития цифрового искусства. С каждым годом здесь увеличивается объем аудитории, заинтересованной в проектах на стыке ИТ, искусства, бизнеса и образования. Этому способствует наш фестиваль, который на протяжении пяти лет прокачивает сферу медиаискусства и цифрового искусства в УрФО.

— Какую миссию несет фестиваль?

— Мы создаём фестиваль современного цифрового искусства сразу в двух городах-миллионниках — Екатеринбурге и Челябинске. Проект популяризирует и развивает цифровое искусство в регионе и помогает молодым талантам найти свой путь в креативной индустрии.

Наша цель в 2026 году — способствовать развитию медиахудожников и дать им возможность расти профессионально, создавая цифровые произведения прямо здесь, на Урале.

Отдельная фишка фестиваля — мы обучаем волонтёров культуры. Это важная часть образовательной работы академии и наших партнёров: ребята получают реальный опыт и становятся частью команды.

— Как вы оцениваете динамику развития сферы цифрового искусства в России за последние 3–5 лет?

— Сфера очень быстро развивается. Появляются новые ежегодные события — например, фестиваль Digital Rein в Санкт-Петербурге. Бизнес и крупные мультимедиа-компании тоже заинтересованы в развитии сферы: им выгодно, потому что такие проекты собирают много зрителей.

Цифры говорят сами за себя: международный фестиваль «НУР» в Казани в 2025 году привлёк больше 120 тысяч человек, а «Интервалы» в Нижнем Новгороде — более 450 тысяч.

— С какими основными вызовами сталкиваются российские медиахудожники сегодня?

— Как точно сказал медиахудожник Миша Надымов, мы живём в эпоху «одноразового контента». Сегодня цифровой художник борется за внимание зрителя, и это безусловно вызов — заинтересовать его так, чтобы он потратил свое время и внимание на знакомство с произведением.

Другая сложность — это высокая конкуренция в сфере. Цифровых артистов стало достаточно много: и в России, и в мире. Выделиться сложно.

А еще делать фестиваль цифрового искусства – это дорого. Требуется дорогостоящее оборудование и программное обеспечение. Художнику приходится преодолевать этот барьер, чтобы донести свою работу до зрителя, куратора или продюсера.

— Какие образовательные возможности для цифровых художников есть в России сегодня?

— Если десять лет назад получить профессию цифрового художника в России было негде, то сейчас есть много вариантов. Например, бакалавриат по цифровому искусству в Екатеринбургской академии современного искусства, который существует уже семь лет и выпускает специалистов в этой сфере. Во время обучения студенты проходят через организацию и проведение нашего фестиваля и других выставочных проектов. Кстати, сам фестиваль родился в стенах ЕАСИ, и большая часть нашей команды — это преподаватели и студенты академии.

Для желающих получить профильное образование также есть магистратура в ведущих вузах страны: МИСиС, ВШЭ, ИТМО, ДВФУ, Центральный университет, школа Родченко, Высшая Британская школа дизайна и другие.

— Как связаны ИТ и цифровое искусство?

— ИТ для медиахудожника — как кисти и краски для живописца. В сфере цифрового искусства этим инструментом овладеть очень непросто. Важно, чтобы технологии помогали раскрыть идею художника, тогда можно создать настоящее произведение искусства!

Поэтому успешный цифровой художник — это тот, у кого есть профессиональные художественные навыки и большой опыт в реализации медиапроектов.

Фестиваль «Игра. Цифра. Искусство» на Урале» стартует 9 апреля в Екатеринбурге и 4 сентября в Челябинске. Организаторами выступят Фонд поддержки и реализации культурных инициатив Синара и Екатеринбургская академия современного искусства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.