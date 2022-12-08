Национальная премия интернет-контента анонсирует сбор заявок и новые номинации

Церемония награждения главной индустриальной премии России для создателей социально значимого контента в интернете запланирована на весну 2023 года. Награда, учрежденная Институтом развития интернета, отметит социально ориентированные проекты разных форматов (сериалы, мультимедийных проекты, блоги, подкасты, короткие видео, музыкальные треки и другие) в 36 номинациях.

Сбор заявок открыт и продлится до 30 декабря 2022 – по традиции номинантов будут выдвигать лидеры медиаотрасли: продюсеры, руководители онлайн-платформ, телеканалов и крупных студий, представители креативных агентств и другие профессионалы индустрии.



В этом году появятся новые номинации. Наряду с традиционными категориями — «Лучший сериал», «Лучший художественный фильм», «Лучший блог», «Дебют года», «Международный успех» и другими — награды получат лучший проект в вертикальном формате, лучший Телеграм-канал, лучший вирусный контент, лучший анимационный проект, лучший музыкальный трек и музыкальный клип, а также лучший спецпроект интернет-СМИ. Всего победителей выберут в 36 категориях, включая тематические и специальные, по сравнению с 27 номинациями в прошлом году.



Финалистов определит Экспертный совет, а победителей – профессиональное Жюри.



«Проекты, которые транслируют добро и созидательные смыслы, часто теряются на фоне агрессивного или просто развлекательного контента, который сделан ярко и привлекательно для аудитории. Наша задача – выделять и поощрять авторов, которые могут совместить созидательный посыл с качеством сценария, картинки, упаковки, чтобы зрителям было интересно и легко смотреть этот контент и взаимодействовать с ним, а после просмотра захотелось менять себя и мир к лучшему. Премия профессиональная и предполагает наличие сильных проектов даже в лонг-листе – поэтому мы установили входной фильтр в виде отраслевых лидеров, которые и предлагают кандидатов на основе своего профессионального взгляда и опыта», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

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