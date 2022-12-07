XV ПРЕМИЯ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ «ЗВЕЗДА ТЕАТРАЛА» ПРЕДСТАВИЛА ЛАУРЕАТОВ И ПОДВЕЛА ИТОГИ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 2021-2022

5 декабря на сцене Театра им. Вахтангова в юбилейный 15-ый раз состоялась торжественная церемония вручения единственной в России зрительской театральной премии «Звезда Театрала», ведущие которой Александра Урсуляк и Андрей Заводюк объявили имена лауреатов.

По традиции «Звезду Театрала» получили те, кто набрал наибольшее количество голосов зрителей на сайте Премии. Народные избранники получили не только звание-символ зрительского признания, но и были отмечены дипломами и особыми призами от партнеров торжественной церемонии вручения.

«Мы долго сомневались – проводить ли в такие драматичные времена церемонию “Звезды Театрала”. Скажу честно, склонялись к отказу. По крайней мере 15-летие премии, а нам сегодня – 15! Мы точно отмечать не будем. Но премия-то зрительская, поэтому мы решили обратиться к публике и провели опрос на сайте журнала “Театрал” с единственным вопросом: проводить в этом году церемонию или нет? 93 процента принявших участие в голосовании ответили – “да”! И я понимаю, почему. Наши зрители благодарны театру за то, что он есть. Что он такой – открытый, мудрый, радушный. Что он несет в наш мир добро, и делится этим добром с публикой. Каждый день. Каждый вечер – что бы ни происходило. И зритель хочет сказать спасибо всем, кто делает театр. Сказать спасибо и вручить премию», – сказал Президент премии Валерий Яков на открытии торжественной церемонии.

Награды вручали зрители первого ряда: директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, народный артист России Максим Дунаевский, поэт Владимир Вишневский, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков, писатель-сатирик Владимир Слуцкий, заслуженный врач России Зураб Кекелидзе, историк, телеведущий Игорь Волгин, председатель медиаконгресса «Содружество журналистов» Ашот Джазоян, музыкальный редактор Радио JAZZ Дмитрий Кротков, главный редактор журнала и издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова и другие почетные гости. Режиссером церемонии выступил молодой артист и режиссёр Эльдар Трамов.

Выбор новых «Звёзд Театрала» длился много месяцев. Традиционно в январе стартовал сбор зрительских предложений в 18-и различных номинациях – от групповых до персональных. На заре «театрального межсезонья» был сформирован лонг-лист: во второй этап вошли те имена и названия, наиболее часто повторяющиеся в «заявках» от аудитории. Всё лето театралы и ценители отечественного кинематографа могли выбрать из десятки лучших, тем самым формируя шорт-лист Премии «Звезда Театрала». В финальный этап голосования вошли по три номинанта в каждой номинации. До конца ноября уже из них предстояло решить, кому достанется гордое звание лауреата главной зрительской Премии страны. В 2022-м году в шорт-лист народное жюри выдвинули 54 имени, среди которых – уже признанные мэтры сцены и яркие начинающие звёзды.

Выбор дался зрителям нелегко, чему свидетельство – итоговые результаты голосования. Впервые за 15 лет существования Премии голоса поровну разделились в одной из ведущих персональных номинаций – «Лучшая женская роль». Исполнительницами самых ярких главных образов прошлого сезона были выбраны Виктория Исакова и Ольга Лерман.

В торжественный вечер чествовали и первых лауреатов в новой номинации «Звезды Театрала». Категорию «Лучший национальный театр» учредили специально в Год культурного наследия народов России – Дирекция Премии предложила зрителям выбрать самый яркий коллектив, работающий в народном колорите. В итоге выбор аудитории пал на Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» из Улан-Удэ.

«Являясь национальным театром, мы ставим цель не только донести то важное, которое оставили нам наши предки, но стараемся сделать так, чтобы это было актуально, интересно, востребовано и сегодня. Одна из основных задач, которые мы ставим, – театр как место, где люди продолжают получать вдохновение, энергию и ответы на многие вопросы. Национальная культура – бездонный пласт драгоценностей, зависит от того, кто и как копает и как этим пользуется. Мы стараемся донести людям это богатство», - сказал художественный руководитель театра Жаргал Жалсанов.

В финале церемонии наградили лауреатов самой почетной номинации «Легенда Сцены», имена которых, по традиции, дирекция премии объявила в начале ноября (в этой категории лауреаты определяются не зрительским голосованием, а редколлегией журнала «Театрал» и утверждаются Общественным советом Премии). Номинантами становятся известные деятели искусства, внесшие большой вклад в развитие отечественной культуры – Александр Калягин, Наталья Тенякова, Александр Филиппенко.

Лауреатов чествовали не только в Театре Вахтангова, но и в регионах нашей страны, а также за ее пределами. Ведь прямая трансляция торжественной церемонии была доступна на сайте и в соцсетях журнала «Театрал», а также на медиаресурсах информационных партнеров премии. Церемонию можно увидеть в записи на официальном сайте Премии https://teatral-online.ru/star/

Лауреаты Международной ежегодной театральной XV Премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» в 19-ти номинациях.

ЛЕГЕНДА СЦЕНЫ – Александр Калягин, Наталья Тенякова и Александр Филиппенко.

ЛУЧШИЙ СПЕКТАКЛЬ. БОЛЬШАЯ ФОРМА – «Война и Мир», реж. Римас Туминас, Театр им. Вахтангова.

ЛУЧШИЙ СПЕКТАКЛЬ. МАЛАЯ ФОРМА – «Тварь», реж. Никита Кобелев, Александринский театр.

ЛУЧШИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ – «Кабаре», реж. Евгений Писарев, Театр наций.

ЛУЧШИЙ СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА – «Алиса в стране чудес», реж. Руслан Кудашов, Большой театр кукол.

ЛУЧШИЙ РЕЖИССЁР – Алексей Франдетти, «Онегин», Театр на Таганке.

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ – Виктория Исакова (Аркадина), спектакль «Костик», Театр им. Пушкина; Ольга Лерман (Наташа Ростова), спектакль «Война и мир», Театр им. Вахтангова.

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ – Юрий Чурсин (Сирано де Бержерак), спектакль «Сирано де Бержерак», МХТ им. Чехова.

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА – Марьяна Спивак (Дочь Городничего), спектакль «Р», Театр «Сатирикон».

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА – Игорь Ясулович (Игумен Пафнутий), спектакль «Отец Сергий», Московский ТЮЗ.

ЛУЧШИЙ ДИРЕКТОР – Тамара Михайлова, Малый театр.

ЛУЧШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР – Театр им. Федора Волкова (Ярославль).

ЛУЧШИЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТЕАТР – Молодежный театр-студия «Начало» (Хабаровск).

ЛУЧШИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР – Национальный театр песни и танца «Байкал», Улан-Удэ, Республика Бурятия.

ЛУЧШИЙ РУССКИЙ ТЕАТР ЗА РУБЕЖОМ – Ереванский русский драматический театр им. Станиславского (Ереван, Армения).

ЛУЧШАЯ РОЛЬ ТЕАТРАЛЬНОЙ АКТРИСЫ В КИНО – Дарья Мороз (Елена Широкова), сериал «Содержанки-3».

ЛУЧШАЯ РОЛЬ ТЕАТРАЛЬНОГО АКТЁРА В КИНО – Дмитрий Чеботарёв (Граф Дашков), сериал «Карамора».

ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ТЕАТРЕ – Спектакль «Коробка с карандашами», Театр неслышащих актеров Nedoslov, благотворительный фонд «Анастасия».

ЛУЧШИЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ – «Дальше ехать некуда – это Москва», аудиопрогулка, Мастерская Брусникина, Музей Булгакова и книжный сервис «Литрес».

Генеральным партнером торжественной церемонии вручения Премии традиционно выступает «Газпромбанк», который уже много лет оказывает большую поддержку главной зрительской награде страны.

«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За 15 лет существования Премия стала символом общественного признания, потому что её лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория из десятков стран мира. Публика номинирует и отбирает лучшие премьерные работы сезона, актёров и режиссёров на интернет-портале премии http://www.teatral-online.ru/star/ .

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