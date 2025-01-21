Назад в будущее: ностальгический аниме-ивент

В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Адлере стартовал уникальный ивент, посвященный культовым анимационным сериалам и предлагающий поклонникам ностальгическое путешествие в прошлое, наполненное любимыми героями и эксклюзивным мерчем. Это событие, призванное объединить поклонников аниме и любителей качественных напитков, станет настоящим праздником для всех, кто ценит яркие эмоции и незабываемые впечатления.

«Этот ивент — результат сотрудничества с талантливыми художниками. Созданный ими мерч является настоящим произведением искусства, воплощающим в себе дух любимых аниме-сериалов. Каждая открытка и стикер — это маленький шедевр, который станет желанным приобретением для коллекционеров и настоящих ценителей жанра. Мы уверены, что это событие подарит всем участникам незабываемые эмоции и позволит вновь ощутить магию любимых историй», — комментирует сооснователь сети чайных станций бренда TAPIERA Анастасия Махонина.

Три волны ностальгии: выбор аниме-вселенной

Ивент от бренда TAPIERA охватывает три культовые группы аниме-сериалов 2000-х годов, предлагая гостям погрузиться в атмосферу «Наруто», «Блич» и «Ван Пис», «Стального алхимика», «Сердец Пандоры» и «D.Gray-man», а также «Очень приятно, Бог», «Оранского Хост-клуба» и «Наны». В каждой группе представлены знаковые персонажи, которые стали настоящими иконами аниме-культуры. Выбор конкретной группы аниме определяется локацией чайной станции TAPIERA, что делает каждый визит уникальным и полным открытий.

Эксклюзивный мерч: коллекционные открытки и стикеры

Для участников ивента подготовлен коллекционный мерч. К каждой группе аниме идет своя уникальная открытка с главными персонажами. Дополняют коллекцию круглые виниловые стикеры с изображением выбранного героя. Коллекционный мерч прилагается к ивентовым напиткам и окажется в руках у каждого гостя, наслаждающегося вкусом из лимитированного меню. Случайным образом выдается одна открытка и один стикер из коллекции, соответствующей группе аниме, представленной в данной чайной станции бренда TAPIERA. Такой подход делает каждый визит в чайную сеть интригующим и полным неожиданностей, поскольку ассортимент мерча варьируется в зависимости от места посещения.