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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Назад в будущее: ностальгический аниме-ивент

editor
By editor
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Tapiera
Фото © Tapiera

В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Адлере стартовал уникальный ивент, посвященный культовым анимационным сериалам и предлагающий поклонникам ностальгическое путешествие в прошлое, наполненное любимыми героями и эксклюзивным мерчем. Это событие, призванное объединить поклонников аниме и любителей качественных напитков, станет настоящим праздником для всех, кто ценит яркие эмоции и незабываемые впечатления.

«Этот ивент — результат сотрудничества с талантливыми художниками. Созданный ими мерч является настоящим произведением искусства, воплощающим в себе дух любимых аниме-сериалов. Каждая открытка и стикер — это маленький шедевр, который станет желанным приобретением для коллекционеров и настоящих ценителей жанра. Мы уверены, что это событие подарит всем участникам незабываемые эмоции и позволит вновь ощутить магию любимых историй», — комментирует сооснователь сети чайных станций бренда TAPIERA Анастасия Махонина.

Три волны ностальгии: выбор аниме-вселенной

Ивент от бренда TAPIERA охватывает три культовые группы аниме-сериалов 2000-х годов, предлагая гостям погрузиться в атмосферу «Наруто», «Блич» и «Ван Пис», «Стального алхимика», «Сердец Пандоры» и «D.Gray-man», а также «Очень приятно, Бог», «Оранского Хост-клуба» и «Наны». В каждой группе представлены знаковые персонажи, которые стали настоящими иконами аниме-культуры. Выбор конкретной группы аниме определяется локацией чайной станции TAPIERA, что делает каждый визит уникальным и полным открытий.

Эксклюзивный мерч: коллекционные открытки и стикеры

Для участников ивента подготовлен коллекционный мерч. К каждой группе аниме идет своя уникальная открытка с главными персонажами. Дополняют коллекцию круглые виниловые стикеры с изображением выбранного героя. Коллекционный мерч прилагается к ивентовым напиткам и окажется в руках у каждого гостя, наслаждающегося вкусом из лимитированного меню. Случайным образом выдается одна открытка и один стикер из коллекции, соответствующей группе аниме, представленной в данной чайной станции бренда TAPIERA. Такой подход делает каждый визит в чайную сеть интригующим и полным неожиданностей, поскольку ассортимент мерча варьируется в зависимости от места посещения.

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