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В Сочи запустили k-pop проект с авторским вкусом

editor
By editor
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k-pop-в-россии

Российские поклонники K-pop доказывают, что любовь к корейской музыке не знает границ!

Русские K-pop фанаты

  • Знают все клипы наизусть, даже если там нет субтитров.
  • Учатся корейскому через песни (и да, «сарангхэ» уже в активном словаре).
  • Собираются на флешмобы, танцуют каверы и создают потрясающий фан-арт.

Почему K-pop покоряет сердца?

Яркие концепты, зажигательные танцы, мощные вокалы и чувство общности — K-pop дарит эмоции, которых так не хватает в повседневности. А ещё фанаты в России — одни из самых преданных: они устраивают проекты в поддержку любимых групп, следят за каждым релизом и готовы ждать артистов даже в -20°C!

Интересно, что в Сочи к поклонникам k-pop культуры присоединились целая сеть чайных станций бренда TAPIERA и центр танца Soul Space. Они создали создали уникальную коллаборацию, посвященную группе Stray Kids.

«K-pop – это не просто музыка, это целая культура, объединяющая миллионы людей по всему миру. Энергия, страсть, драйв – все это находит отражение в творчестве Stray Kids. Мы рады представить коллаборацию, которая позволит поклонникам группы окунуться не только в атмосферу любимой музыки и получить яркие впечатления, но и попробовать новые вкус. Непосредственно к событию мы подготовили лимитированный напиток Stray spark, в котором нежная мякоть манго создает уникальное вкусовое сочетание с соком граната, каркаде и бурлящей свежестью газированной воды. Лед и топиппинг делают композицию законченной», — комментирует сооснователь сети чайных станций бренда TAPIERA Анастасия Махонина.

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