Новое здание библиотеки откроют в столице Коми

Управление государственной экспертизы Республики Коми рассмотрело проектную документацию на строительство библиотеки в микрорайоне Лесозавод города Сыктывкара. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Региональная экспертная организация подключена и использует Единую цифровую платформу экспертизы.

Центральная библиотечная система Сыктывкара, впервые образованная в 1978 году, сегодня включает в себя центральную городскую библиотеку и 15 филиалов, находящихся в различных микрорайонах столицы Республики Коми. Общий библиотечный фонд насчитывает 345 тысяч экземпляров книг и документов, в том числе электронных, а также свыше 30 тысяч читателей. Новое помещение библиотеки в микрорайоне Лесозавод создается в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству библиотек-филиалов Централизованной библиотечной системы города Сыктывкара.

Проектной документацией, одобренной региональной экспертной организацией, предусмотрено строительство двухэтажного здания филиала библиотеки по улице Почтовая, 2. В здании размещаются отделения как детской, так и взрослой библиотеки, включая читальные залы и общее помещение для проведения мероприятий.

Застройщик – Бюджетное учреждение «Управление капитального строительства муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Проектная организация – ООО «Институт по инженерным изысканиям и проектированию объектов строительства «Кировстройпроект».

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