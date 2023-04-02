Ежегодный фестиваль детского и юношеского творчества в Таганском парке

27 апреля в столице пройдет III ежегодный фестиваль детского и юношеского творчества «Весна в Таганском парке». На его площадке выступят молодые творческие коллективы досуговых и образовательных учреждений Таганского района, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Для многих участников фестиваль — возможность впервые выступить на большой сцене, показать свои таланты москвичам. В этом году организаторы предложили новую концепцию — «Учителя и наставники» — в честь Года педагога и наставника. Вместе с юными артистами выступят их преподаватели. Они на своем примере покажут, чего можно достичь на творческом пути», — рассказала Наталья Сергунина.

Коллективы представят хореографические, вокальные и инструментальные номера, народные песни и современные танцы.

Прием заявок продлится до 7 апреля. Видеозапись выступления нужно оправить по адресу: vesna@parktaganskiy.ru. Объединения, которые примут участие в концерте, определит организационный комитет фестиваля.

Фестиваль пройдет уже в третий раз. Ранее на его площадке свои номера показывали участники студий Таганского парка, Дома детского творчества на Таганке и культурно-спортивного центра «Успех», ученики детской музыкальной школы имени В.В. Стасова и многие другие.

В Москве сейчас открыто больше 150 детских учебных заведений в сфере культуры и искусства. Это самая большая сеть дополнительного творческого образования в мире. Педагогический состав учреждений насчитывает свыше шести тысяч профессионалов: хореографов, преподавателей музыки, живописи, актерского мастерства, хормейстеров и других наставников.

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