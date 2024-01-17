Юлия Колерт открывает новый творческий год эмоциональным лирическим треком «Ладони»

0
24
юлия колерт

Юлия Колерт, талантливая исполнительница и автор песен, открывает новый творческий год эмоциональным лирическим треком «Ладони». Это музыкальный рассказ о любви, танец трепетных чувств, нежное касание рук. «Ладони» становятся своеобразным ключом к скрытым главам жизни героини. Эта песня о сокровенном, и каждая нота в ней имеет особенное значение.

Предыдущая статья«Юный Искусствовед» – новый увлекательный журнал для детей от 6 до 99 лет
Следующая статьяДмитрий Дибров стал ведущим шоу на ТНТ

Похожие статьиПредоставлено автором