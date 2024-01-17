Юлия Колерт открывает новый творческий год эмоциональным лирическим треком «Ладони»

Юлия Колерт, талантливая исполнительница и автор песен, открывает новый творческий год эмоциональным лирическим треком «Ладони». Это музыкальный рассказ о любви, танец трепетных чувств, нежное касание рук. «Ладони» становятся своеобразным ключом к скрытым главам жизни героини. Эта песня о сокровенном, и каждая нота в ней имеет особенное значение.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.