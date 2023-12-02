Названы имена лучших писателей по версии «Премии Читателя»

1 декабря на книжной ярмарке Non/fiction№25 состоялась церемония награждения лауреатов «Премии Читателя» – главной литературной награды российского библиотечного сообщества, которая присуждается в номинациях «Художественная проза» и «Документальная проза (non-fiction)». Премия вручается русскоязычным авторам на основе анализа читательского спроса в библиотеках страны и финального голосования жюри, состоящего из молодых читателей в возрасте от 18 до 35 лет. В восьмом премиальном сезоне учитывались мнения читателей библиотек из 37 регионов России и членов молодёжного жюри из разных концов страны.

Лучшей книгой 2022 года в номинации «Художественная проза» стал роман «Месяц за Рубиконом» Сергея Лукьяненко, являющийся третьей частью тетралогии «Изменённые». Автор стал дважды лауреатом, причём второй год подряд – это впервые в истории премии. Читательское жюри объяснило свой выбор: «За увлекательную и динамичную историю о том, что близко и понятно каждому — о человеке и его выборе, за поиск реальных смыслов в фантастическом обрамлении».

Сергей Лукъяненко в этот раз не смог присутствовать на церемонии лично, за него получил награду его друг – критик, публицист, издатель Андрей Синицын, поблагодаривший Библиотеку для молодёжи и другие библиотеки за помощь в продвижении книг писателя и его Литературной мастерской.

В номинации «Документальная проза (Non/fiction) названа лучшей книга «Автостопом по мозгу. Когда Вселенная у тебя в голове» Елены Беловой, учёного-нейрофизиолога и популяризатора науки. Формулировка жюри премии: «За ясно структурированный яркий рассказ о самом сложном органе, за множество интересных фактов, полезных практических советов и за невероятное приключение по мозгу».

Елена Белова, получая награду, отметила, что мотивацией для написания книги стало желание «поделиться с читателями знанием того, насколько крутая вещь есть у каждого из нас в голове, и немножко рассказать о том, как это всё работает». Писательница намекнула, что этот успех подталкивает её к написанию второй книги.

В ходе церемонии стало известно, что Сергей Лукьяненко и Елена Белов вырвались в лидеры, буквально на один балл обойдя очевидных фаворитов Евгения Водолазкина и Павла Басинского. «Восьмой сезон «Премии Читателя» не только порадовал жанровым разнообразием списка претендентов, но и сумел всех удивить действительно неожиданной, непредсказуемой развязкой финальной «битвы» фаворитов», – прокомментировал итоги Евгений Харитонов, координатор премии.

В этом году в шорт-лист премии вошло 12 книг, изданных в 2022 году, среди которых: «Чагин» Евгения Водолазкина, «Саша, привет!» Дмитрия Данилова, «KGBT+» Виктора Пелевина, «Оккульттрегер» Алексея Сальникова, «Некроманс» Евгении Сафоновой, «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского, «Розанов» Алексея Варламова и другие.

Ирина Михнова, директор Российской государственной библиотеки для молодёжи, отметила среди итогов ряд позитивных эффектов, которые возникают благодаря «Премии Читателя»: «Она вынуждает библиотеки анализировать свои фонды, премиальные списки становятся базой для формирования библиотечных фондов хорошей современной литературой, а также – формированию и пополнению молодежных читательских советов, которые фактически становятся книжными клубами в библиотеках».

В числе лауреатов «Премии Читателя»: Вадим Панов (2016), Гузель Яхина (2017), Алексей Слаповский (2018), Виктор Пелевин (2019), Андрей Рубанов (2020), Максим Замшев (2021), Павел Басинский и Екатерина Барбаняга (2021), Сергей Лукьяненко (2022, 2023), Сергей Шаргунов (2022), Елена Белова (2023).