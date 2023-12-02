Стали известны победители премии Russian Creative Awards 2023

1 декабря в концертном зале «Зарядье» состоялась торжественная церемония вручения ежегодной Премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards.

По итогам голосования большого жюри в 10 номинациях определены лучшие из тысячи заявленных на Премию проектов.

Победителем в номинации «Детский проект» стал российский фильм «Чебурашка», который установил рекорд по кассовым сборам среди российских фильмов.

В категории «Проект в области развития территорий» первое место занял крупнейший в России киномедиакластер «Москва – город кино». Ожидается, что в результате реализации проекта в пять раз расширится отечественная индустрия фильмов и сериалов.

Первое место в номинации «Креативное событие» завоевал VK Fest - один из самых масштабных фестивалей в России.

Программа поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» стала «Социальным проектом года».

«Родительский университет» от издательства «Просвещение» назван «Просветительским проектом года».

Международный фестиваль классической музыки «Кантата» признан лучшим в номинации «Культурный код».

Как «Цифровой проект года» жюри отметили «СберПро Цифровое развитие» – первый цифровой проект для управленцев и топ-менеджеров, отвечающих за цифровую трансформацию компаний и организаций.

В номинации «Новые формы» победителем стал Арт-парк «Никола-Ленивец» за фестиваль «Архстояние Детское», призванный воспитать через искусство новое, открытое и творческое поколение.

«Регионом года» стала Нижегородская область за создание необходимых условий для развития креативных индустрий. В регионе работает грантовая программа «Команда креативных практик», направленная на развитие и поддержку творческого бизнеса. А также программа арт-резиденций из 6 креативных пространств.

Человеком года назван российский дирижёр, альтист, педагог, общественный деятель Юрий Башмет за всеобъемлющий вклад в развитие креативных индустрий.

Победители Russian Creative Awards стали обладателями эксклюзивной статуэтки в форме семечка, созданной дизайнерами из Академии Штиглица. Она символизирует метавселенную, которая отражает понимание креативности как целого космоса.

Церемония награждения прошла в формате театральной постановки, режиссером которой стал Константин Богомолов. На сцене концертного зала «Зарядье» актеры зачитывали манифесты известных культурных деятелей страны: Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Сергея Дягилева, Константина Станиславского и других.

В культурных деятелей прошлого перевоплотились известные актеры – Сергей Епишев, Александра Ребенок, Никита Худяков, Игорь Гордин, Богдан Жилин и другие. За музыкальное сопровождение церемонии отвечал Петр Дранга с оркестром DYP ORCHESTRA.

Сергей Новиков, начальник управления президента РФ по общественным проектам:

«Я бы хотел поздравить всех представителей креативных индустрий. Мы видим, что креативные индустрии развиваются очень бурно. Для этого нужно создать условия, государство создает условия на федеральном уровне, президентский фонд культурных инициатив финансирует проекты. В этом году на 10 млрд рублей. Регионам нужна креативная база, чтобы опора, специальные меры поддержки были на местном уровне. И сегодня мы все ее создаем».

Директор премии Russian Creative Awards Марина Абрамова:

«В этом году мы уже в третий раз вручили Премию Russian Creative Awards, жюри выбрали лучших в каждой из 10 номинаций среди более чем 1000 претендентов. Кому-то наша награда даст уверенность в том, что они двигаются в правильном направлении, кому-то – импульс для развития и движения вперед, кому-то – важное признание профессионального сообщества. Я благодарю каждого из тех, кто подал заявку – мы увидели действительно достойные и амбициозные проекты. Задача Russian Creative Awards – повысить уровень креативного продукта в стране, и, по итогам Russian Creative Awards 2023, я могу сказать, что уровень уже высокий, продукты российских креативных индустрий имеют высокий потенциал для дальнейшего развития и масштабирования как внутри страны, так и за ее пределами».

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK:

«Мы придумали VK Fest в 2015 году, чтобы перенести всё лучшее из виртуального мира соцсети ВКонтакте в реальный. Тем летом в Петербурге мы небольшой командой собрали тысячи гостей и были этому бесконечно счастливы. Могли ли мы подумать, что через 8 лет станем главным креативным событием страны? Едва ли. За это время мир пережил немало изменений, мы менялись вместе с ним — провели онлайн-фестиваль в пандемию, боролись за его проведение во время ограничений, в 2022 устроили яркий офлайн-камбэк сразу в трёх городах, а в 2023-м охватили уже 5 городов. И всё не зря. Мы очень ценим, что посетители на наших фестах становятся счастливее, мы благодарны за признание VK Fest событием года в главной креативной премии страны. Будем и дальше усиливать фестиваль, чтобы продолжать приятно удивлять наших гостей и зрителей — ничто не стоит на месте, поэтому мы будем стремиться опережать время».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

«Для нас победа в премии — это признание достижений региона в сфере креативных индустрий на федеральном уровне и результат масштабной системной работы. За последние годы в Нижегородской области проведена мощная перезагрузка культурной, образовательной и деловой жизни, проводятся крупные фестивали, запущена региональная программа арт-резиденций. Реализуется поддержка творческих предпринимателей. Реализуем и крупнейшие образовательные проекты – IT-кампус «Неймарк» и «Парк мастеров «Нижполиграф». В регионе создается полный цикл подготовки специалистов. Всё это - мощные катализаторы роста креативной экономики в регионе».

Генеральный директор АО «Просвещение» Наталья Третьяк:

«Благодарю за высокую оценку проекта «Родительский университет». Мы делали его с большой любовью к нашим детям и заботой о родителях. Мы постарались сделать такой ресурс для родителей, где они могут получить ответы на самые сложные вопросы по воспитанию детей от лучших педагогов, детских психологов и методистов. За 3,5 месяца ресурсом воспользовалось почти 200 тысяч родителей. У нас очень много планов, и получение такой награды и признания вдохновляет на дальнейшее развитие».