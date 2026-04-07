Дизайнеров признали самыми ленивыми по профессии

Согласно исследованию SuperJob, проведенному среди 3 000 россиян старше 18 лет с 15 по 31 марта 2026 года, наибольший процент людей, считающих себя ленивыми, приходится на дизайнеров – 33% опрошенных представителей этой профессии. В то же время, операторы колл-центров и главные бухгалтеры демонстрируют самую высокую трудолюбивость.

В целом, только 19% участников опроса идентифицировали себя как ленивых. Значительное большинство респондентов (70%) отвергли наличие у себя этого качества, а 11% не смогли дать определенный ответ.

Среди конкретных профессиональных групп, помимо дизайнеров, в склонности к лени также признались аналитики (29%), PR-специалисты (28%), юристы (27%) и системные администраторы с инженерно-техническими работниками (по 26%).

На противоположном конце шкалы оказались главные бухгалтеры и операторы колл-центров, среди которых лишь 9% назвали себя ленивыми. Также низкие показатели продемонстрировали кладовщики (11%), продавцы (12%), маркетологи (13%) и квалифицированные рабочие (14%).

Любопытно, что мужчины (21%) чаще женщин (17%) признаются в своей лени. Молодые респонденты в возрасте 35–45 лет реже говорят о лени. Наблюдается также корреляция между уровнем дохода и склонностью к самоидентификации как ленивого: среди опрошенных с месячным заработком от 150 тысяч рублей лишь 14% признались в лени.