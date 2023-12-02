В «Круговой кинопанораме» на ВДНХ покажут современные и исторические ленты

На ВДНХ открылся обновленный кинотеатр «Круговая кинопанорама». Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. В работе площадки используется уникальная аппаратура, в том числе поворотная платформа-трансформер и цилиндрический экран высотой 10 метров. Картины транслируют на экран с проекцией 360 градусов — так создается эффект полного погружения.

«Для «Круговой кинопанорамы» на ВДНХ была разработана уникальная технология. Это первый в мире кинотеатр подобного типа, где можно воспроизводить как современные фильмы, так и старые картины, которые проецируют на экраны 11 отреставрированных аппаратов. Гости выставки вновь могут присоединиться к кинопутешествиям по территории нашей страны», — рассказала Наталья Сергунина.