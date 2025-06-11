Названы самые обсуждаемые семейные комедии за прошедший год

Система оценки репутации СКАН-Интерфакс подготовила рейтинг самых заметных в медиапространстве российских семейных комедий за период с мая 2024 года по май 2025 года из библиотеки онлайн-кинотеатра KION.

Лидером рейтинга стал фильм «Не одна дома», в котором семейная пара в исполнении Давида Манукяна и Равшаны Курковой срочно уезжает в командировку и оставляет дочь-подростка — героиню Миланы Хаметовой — с няней, которая оказывается мошенницей. Вывести на чистую воду преступницу девочке помогут современные гаджеты, которыми доверху напичкан их дом.

На втором месте расположились «Денискины рассказы», снятые режиссером Артемием Драгунским, внуком советского писателя Виктора Драгунского, по мотивам одноименного цикла рассказов.

Тройку лидеров замкнула картина режиссера Ильи Учителя «Летучий корабль». По сюжету матрос Иван влюбляется в принцессу Забаву и мастерит волшебный летучий корабль, чтобы сбежать вместе с избранницей. В проекте снялись Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Федор Добронравов, Леонид Ярмольник и другие.

Четвертую позицию занял фильм «Каждый мечтает о собаке» по мотивам одноименной повести Владимира Железникова, также известного по произведению «Чучело». На пятом месте — советская комедия «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» о приключениях пионера Кости Иночкина.

В топ-10 также попали такие ленты, как «Обе две», «Усатый нянь», «Золушка», «Папу маме заверни» и «Домовенок Кузя».

Все фильмы и сериалы из рейтинга доступны к просмотру в онлайн-кинотеатре KION, где стартовало «лето комедий». Сезон открыло продолжение сериала «Нереалити» с Ольгой Дибцевой в главной роли. Режиссером-постановщиком нового сезона лихой комедии стал Леонид Тележинский, который также играет в сериале одну из ролей.