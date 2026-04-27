«Отдел резонансных дел» возглавит Александр Робак

Фото: пресс-служба ТНТ

Okko, ТНТ и Norm Production начали работу над новым комедийным сериалом «Отдел резонансных дел», главную роль в котором исполнил Александр Робак. Его персонаж возглавит особую структуру МВД, занимающуюся раскрытием громких и широко обсуждаемых преступлений.

В преддверии съемок, в Сочи произошел инцидент с грузовиком, доверху нагруженным поддельными банкнотами. Как правило, подобные резонансные дела требуют концентрации всех полицейских ресурсов, что зачастую замедляет обычную работу. В ответ на это МВД России приняло решение о создании в нескольких городах страны специализированных подразделений для расследования резонансных дел — ОРД. Одно из таких отделов, под командованием полковника Тривлёва (Александр Робак), открывает свои двери в Сочи.

Для предотвращения непотизма и коррупции, начальник решает привлечь к работе не местных сотрудников, а представителей правопорядка из других регионов. Таким образом, в сочинский ОРД вливаются петербургский полицейский Катасонов (Михаил Кремер), пермяк Тарханов (Игорь Царегородцев) и красноярец Протасов (Егор Овчинников). К ним присоединяется молодой милиционер из Сухума, Дарания (Мамука Патарава).

Вместе этой разношерстной команде предстоит разобраться в сложном, необычном и, главное, крайне резонансном ДТП с участием грузовика. В то время как абхазский оперативник худо-бедно знаком с местной спецификой, командированным полицейским придется усвоить, что помимо официальных законов Российской Федерации, в Сочи действуют свои негласные правила южной курортной столицы. В ходе своего расследования им придется вступить в контакт как с криминальными фигурами, так и с беззаботными отдыхающими, а также найти общий язык с местными полицейскими из Большого Сочи, которые далеко не в восторге от появления новых коллег.

Режиссерским креслом нового комедийного проекта занял Сергей Арутюнян, а за сценарную основу отвечали Арам Аракелов, Игорь Белан и Николай Архипенко, чьи имена связаны с одним из недавних хитов ТНТ — комедийным сериалом «Девушки с Макаровым». Продюсерами сериала выступили Андрей Левин, Роман Новиков, Заур Богов, а в роли генерального продюсера обозначен Вячеслав Дусмухаметов.

«Лето. Море. Солнце. Сочи. Старый добрый дружественный продакшн. Заряженный, смешной сценарий. Замечательный режиссер Сергей Арутюнян, с коим мы встречаемся уже не первый проект. Прекрасные партнеры, с которыми работать на площадке одно удовольствие. По мне, на лицо полный набор комплектующих для того, чтобы получилось хорошее кино!», — говорит актёр Александр Робак.

