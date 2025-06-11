Завершились съемки финального сезона комедийного сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым

Съемки пятого, финального сезона сериала «Полярный» кинокомпании 1-2-3 Production по заказу телеканала ТНТ официально завершились. Команда сериала, покорившего сердца миллионов зрителей своим юмором, простотой и захватывающим сюжетом, вновь вернулась за Полярный круг — туда, где заснеженные пейзажи и суровый климат стали не просто фоном, а полноценными героями истории.

Действие финального сезона разворачивается в Полярном в канун Нового года. В размеренную жизнь Вити Громова (Михаил Пореченков) внезапно возвращается бывшая возлюбленная Марина (Инга Оболдина) с сыном Максом (Олег Гаас), а вместе с ними — преступные тайны 90-х. В это же время на свободу выходит криминальный авторитет Барабуля (Кирилл Полухин), намеренный завладеть миллиардом, выделенным на строительство туристического комплекса. Теперь Вите предстоит не только уладить старые дела, но и защитить бизнес и близких, рискуя всем.

Погода с самого начала проверяла съемочную группу на прочность: оттепель, плюсовая температура и половодье сопровождали прибытие в Кировск. Однако за два дня до мотора температура опустилась, пошел крупный снег, и город вернулся к привычному сказочно-зимнему облику. Основной этап работы пришелся на март — время, когда солнце в Заполярье начинает появляться чаще. Команда точно подстраивалась под ритм северного дня, успевая проводить ночные смены в короткий промежуток до наступления утренних сумерек.

Одной из самых масштабных сцен стал новогодний эпизод: в кадре были задействованы все главные герои и более 200 участников массовки. Съемка велась одновременно на три камеры, в том числе с использованием телескопического крана. Световая группа работала с большим количеством динамического освещения, чтобы подчеркнуть атмосферу масштабного празднования и сохранить визуальный темп сцены.

Помимо Михаила Пореченкова, к своим ролям в сериале вернулись полюбившиеся зрителям актеры: Катерина Шпица, Мария Кравченко, Иван Охлобыстин, Ян Цапник и другие. В пятом сезоне к проекту также присоединились новые известные лица – Инга Оболдина, Олег Гаас, Кирилл Полухин. Режиссером-постановщиком финального сезона выступил Авет Оганесян.

Борис Ханчалян, заместитель генерального директора Газпром-Медиа:

«Мы не сомневаемся, что пятый сезон, как и предыдущие четыре, будет тепло принят зрителями. «Полярный» – проект, который уже более шести лет остается на телеэкранах и платформах. Его феномен – в удивительной жизненности, которая сохраняется даже в суровых условиях Севера. И хотя зрителям предстоит увидеть финальный сезон, уверен, что «Полярный» еще долго будет оставаться в топе».

Олег Гаас, актер:

«Съемки в „Полярном“ стали для меня новым, по-настоящему интересным опытом. Я родом из Сибири, но приехав в Апатиты и Кировск, всё равно был впечатлён — прежде всего природой и снегом, которого здесь невероятно много. Вся команда работала очень слаженно: отличная съёмочная группа, замечательные артисты, классный режиссёр, с которыми мы быстро нашли общий язык. В процессе было много свободы для импровизации, что всегда ценно для актёра. Для своей роли я даже отрастил бороду — теперь это часть моего „Полярного“ образа».

Дмитрий Малина, шоураннер сериала:

«Съёмки этого сезона получились очень насыщенными: практически каждую смену у нас что-то горело, взрывалось, взлетало, тонуло или мчалось вниз с горы. При этом весь этот экшн не заслонил собой то, за что сериал так полюбился зрителю – это по-прежнему простая и добрая история. А финальная сцена получилась настолько душевной, что это почувствовал, наверное, каждый человек на площадке. Север снова доказал, что он не просто фон для нашего сериала, а его полноправный герой. Местные жители с удовольствием принимали участие в массовых сценах, проявляли понимание и терпение в моменты, когда съемочный процесс так или иначе врывался в их привычный быт. Каждый год съёмочная группа отправляется в экспедицию за Полярный круг с небольшой опаской, но по её окончании окончательно и бесповоротно влюбляется в Север. Ну, и в «Полярный» тоже. В этот раз мы этой традиции тоже не изменили. Кировск, мы будем скучать!».

Дмитрий Стеценский, оператор сериала:

«Этот сезон был насыщен трюками, но самый запоминающийся — холодильник, летящий с горы на бешеной скорости. Отдельно отмечу подводные съёмки — они требовали серьезной подготовки как от актера, так и от всей команды. Мы работали в глубоком бассейне в Москве, задействовали профессионального оператора подводной съемки, который мог погружаться на большую глубину, использовать специальный аквабокс для камеры и подводное освещение.

Работа с освещением на натуре в условиях большого количества снега тоже была непростой: чтобы установить прибор, приходилось раскапывать метр снега. Днём снег давал сильные отражения — мы использовали затемняющие рамы, чтобы создать нужный объем. Ночью применяли искусственный свет в минимальных значениях: благодаря высокой светочувствительности камеры удалось зафиксировать силуэты гор, освещенных только лунным светом на заднем плане. Во время одной из смен на озере в кадр случайно попало северное сияние — наша камера его зафиксировала, хотя далеко не вся техника на это способна. Надеюсь, этот волшебный момент попадет в финальный монтаж».