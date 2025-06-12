Кинокомпания «Родина» приступила к съемкам документального фильма «Страницы с передовой». Картина посвящена военной литературе и её авторам-писателям, работающим в зоне действий СВО, продолжателям традиций нашей фронтовой литературы.

Они пишут на Донбассе, объективно освещая происходящие там события, противостоят западной пропаганде. Фиксируют правдивую историю событий не только для нас, но и для будущих поколений, вместе с бойцами разделяя все тяготы воинской жизни. В отечественной литературе после каждой большой войны появлялось поколение, которое открывало грани души русского человека в трагических обстоятельствах. И эти авторы были не кабинетные сочинители, а непосредственные участники боевых действий. Артиллерийский поручик Лев Толстой написал «Севастопольские рассказы», которые стали учебником нашей военной литературы. Эта традиция осталась по сей день.

Закончилась Великая Отечественная. Но штык по-прежнему приравнен к перу. Казалось, в XXI веке Россия воевать уже не будет. Но история распорядилась иначе. О войне стали писать те, кто в 1945 пошел в школу. У Александра Проханова выходит цикл романов о войне в Афганистане. У Владимира Маканина — о боевых действиях в Чечне. Писатель Глеб Бобров в 2007 году публикует антиутопию «Эпоха мертворождённых», пугавшую своей реальностью. Автор с документальной точностью описывает, как происходят бои в тех местах, где через пару лет они будут идти в действительности. Первый министр информации Донецкой Народной Республики Елена Никитина напишет книгу «Вопреки», где изложит правду от лица человека, волею судьбы оказавшегося в эпицентре решающих событий. Юрий Юрченко – поэт, драматург с мировым именем, когда услышал об одесской драме, в тот же день из Парижа поехал на Украину. Юрий, выбрал Славянск, самое горячее место первых месяцев войны. Сразу после публикации его рассказа в одном из французских изданий, украинские националисты открыли на него настоящую охоту. В котле под Иловайском, он попал в плен. В заточении Юрий писал и хранил строчки в памяти. После освобождения опубликовал сборник под названием «Шкаф». Это была модель того мира, того ада, в котором он оказался. Савельева Андрея позывной «Вандал» хорошо знают бойцы Сопротивления. Он написал повесть «Война в шестнадцать». Вскоре после начала СВО вышел сборник под названием «ПоэZия русского лета». Это памятник нашим неспокойным временам, пробуждению русского духа и смелости тех, кто снова стал на защиту своей земли.

В декабре 2023 года вышел в свет первый сборник стихотворений фронтовых поэтов «Сила в правде». Его издали Департамент культуры Минобороны России и Центральный Дом Российской Армии. Среди авторов — бойцы и командиры, сражающиеся на переднем крае и профессиональные военные литераторы, регулярно выезжающие в зону боевого соприкосновения. Одним из таких литераторов стал прозаик Андрей Лисьев. Его повесть вышла в свет под названием «Не прощаемся». А эпиграфом выбраны слова генералиссимуса Суворова: «Тщетно двинется на Россию вся Европа — она найдет здесь битву и свой гроб».

Главная миссия проекта — показать, как важно быть сегодня со своей страной и со своим народом.

В фильме профессиональные писатели и сами бойцы, будут читать стихи, написанные на войне. Именно военные писатели и поэты из поколения в поколение передаются бесценные свидетельства того, что формирует наш национальный характеры, пробуждает любовь к своему дому, к своему Отечеству.

Документальный фильм «Страницы с передовой» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства обороны Российской Федерации.