Названы самые востребованные каверы музыкальных хитов

Сервис «КИОН Музыка» проанализировал прослушивания каверов популярных песен за последние три года. Чаще всего подобный контент звучал в 2024 году, следом расположился 2026 год, а за ним – 2025. Версия трека «Алёшка» группы «Руки Вверх!» от Лёши Свика стала самым востребованным синглом в исследуемой категории. Каждое второе проигрывание кавера приходилось на плеер миллениалов.

1 февраля на «КИОН» состоялась премьера сериала «Резервация», саундтреком к которому стала кавер-версия песни «Странные танцы» группы «Технология» в исполнении артиста Lida. В преддверии выхода сингла «КИОН Музыка» оценила востребованность подобного контента среди пользователей за последние три года. Наиболее высокий интерес к каверам зафиксирован в 2024 году (01-31.12.2024 г.) – 38% прослушиваний треков в новом звучании от общей суммы проигрываний категории за исследуемый период. Вторую позицию занял 2026 год (01-31.12.2026 г.), на его долю пришлось 32% нажатий кнопки «Слушать». Бронза – у 2025 года (01-31.12.2025 г.) с 30%. 

Самым популярным кавером за период с 1 января 2024 года по 31 января 2026 года стала перезапись Лёшей Свиком песни «Алёшка» группы «Руки Вверх!». Серебро отошло группе NLO и свежей версии трека «Я полюбила бандита» от «Краски». На третьей строчке остановились Swanky Tunes, перепев «Как на войне» культового рок-коллектива «Агата Кристи». За ними – Антон Токарев, подаривший новое звучание песне «Ночь», ранее известной благодаря Андрею Губину. Пятое место досталось певице Krila с кавером на хит группы «Чи-Ли» «Сердце». «Вот и лето прошло» от KAYA на шестой позиции. Далее – Люся Чеботина и легендарная песня Лолиты «ПОШЛЮ ЕГО НА». Восьмое и девятое место заняли поп-исполнительница polikarpova с переосмысленной записью бестселлера «Тополиный пух» от группы «Иванушки International» и BITTUEV с NANSI & SIDOROV, обратившие внимание на песню Александра Серова «Как быть». Замыкает топ-10 кавер на «Лондон, гуд бай» группы «Кар-Мэн» от Dj Mos. 

Наибольший отклик каверы вызывают у мужчин – 68% прослушиваний за первый месяц 2026 года. Среди возрастных групп выделяются миллениалы (25-41 год). На них приходится половина (49%) от всех проигрываний в плеере. У поколения Х (42-58 лет) вовлеченность на уровне 36%, а к бумерам (59-81 год) относится 11% включений. Самый низкий показатель у зумеров (14-24 года) – 5%.

