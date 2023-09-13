В кинотеатральный прокат выходит дебютная картина режиссёра Софьи Мелединой «Миттельмарш»

Фильм создан под художественным руководством Алексея Учителя. Зрительская премьера состоится в московском кинотеатре «Иллюзион» 18 сентября – проект представит съёмочная группа.

Фильм о молодом энтузиасте, спасающем памятники Санкт-Петербурга и давшем обет молчания. «Миттельмарш» уже стал участником множества фестивалей и выходит в широкий прокат с 28 сентября.

В качестве продюсера и художественного руководителя проекта выступил режиссёр и основатель киностудии «РОК» Алексей Учитель.

После создания фильм активно участвовал в различных кинофестивалях. В 2022 году он был представлен в основной конкурсной программе фестиваля «Окно в Европу» и на Международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». В том же году картина стала фильмом закрытия российской программы Московского международного кинофестиваля, а в 2023 году закрывала фестиваль «Будем жить». Проект также является участником Международного фестиваля комедий «Funcinema» в Мар-дель-Плата (Аргентина, 4-8 октября 2023), участником Московского международного кинофестиваля дизайна (Москва, 26 сентября – 1 октября) и лауреатом Второй Премии Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России за 2022 год.

«Мой фильм про любовь и про Петербург! Про любовь людей, про любовь к месту, про любовь к городу», – так описывает «Миттельмарш» режиссёр Софья Меледина.

События фильма разворачиваются в Санкт-Петербурге. Восемнадцатилетний Митя – энтузиаст, соблюдающий обет молчания и организующий художественные акции в городе с целью привлечения внимания к разрушающемуся прошлому. Обстоятельства сталкивают его с харизматичным карманником Ковальски и его подругой Полиной, которые присоединяются к воплощению нового плана Мити – спасти старое здание оранжереи от сноса. Вскоре Митя и Полина чувствуют, что неравнодушны друг к другу, и это существенно усложняет отношения внутри троицы. В день сноса Мите придётся окончательно решить, что для него важнее – люди или памятники.

«Миттельмарш – это фильм о молодости, любви, красоте, действие которого разворачивается в моем родном и современном Петербурге. И снимали эту картину молодые кинематографисты. Поэтому она получилась страстной, эмоциональной, очень необычной и увлекательной по сюжету», – говорит продюсер и художественный руководитель фильма Алексей Учитель.

«Образ Мити – это отражение какой-то поколенческой вещи, потому что, с одной стороны, он идет против системы и духа времени, против новых современных веяний. С другой — герой очень близок нынешней молодежи, к которой отношусь и я. В Санкт-Петербурге есть еще много «киношных» мест, многое из того, что мы хотели снять, не попало в кадр из-за ограничений, но город настолько богат жизнью на улицах и в квартирах. Никакого павильона — заходишь и снимаешь, это очень работает на историю и персонажей. Петербург вдохновляет!» – добавляет режиссёр Софья Меледина.

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