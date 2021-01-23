НЭБ дарит пользователям более 500 бесплатных аудиокниг

Теперь на портале Национальной электронной библиотеки можно не только бесплатно читать, но и слушать книги. Специалисты НЭБ запустили пилотную версию умной озвучки для текстов в формате ePub (технология Yandex.SpeechKit).

Конечно, это не актерская игра голосом, но качество вполне приемлемое, а формат в современных реалиях просто не заменим: за рулем, в спортзале, занимаясь домашними делами или, когда просто хочется окунуться в любимый рассказ, не напрягая глаза.

Технология, используемая НЭБ, очень удобна. Вы одновременно можете и слушать, и читать книгу. Произнесенный программой текст на экране гаджета будет выделен маркером. И вы в любой момент сможете переключиться на самостоятельное чтение с экрана и наоборот.

Для того чтобы прослушать книгу, пользователю НЭБ необходимо выбрать из аудиоколлекции нужное произведение, кликнуть по клавише «Открыть», далее «Читать» и нажать на значок аудирования.

На сегодняшний день коллекция насчитывает более 500 книг и 1000 произведений отечественной и зарубежной литературы. Лучшие творения писателей Золотого и Серебряного века: А. Пушкина, Н. Гоголя, И. Тургенева, Ф. Достоевского, Л. Толстого, А. Ахматовой, И. Бунина, А. Куприна, С. Есенина.

Так же вы сможет послушать популярные произведения Саши Черного, Владимира Короленко, Всеволода Гаршина и многих других замечательных авторов, которыми богаты фонды Национальной электронной библиотеки.

Коллекция непрерывно пополняется.

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