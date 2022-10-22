«Небесный замок», «Клетки Ю-ми», «Счастье» и другие хитовые дорамы в KION

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о премьере более чем 45 популярных корейских дорам. Успехов культуры Южной Кореи много, уже почти 10 лет страна захватывает мир популярными сериалами, музыкой, едой и бьюти-индустрией. Уже сейчас на KION доступны такие хиты как «Счастье», «Небесный замок», «Ослепительно», «В прямом эфире», «Клетки Ю-ми», «Полицейская академия».

Счастье

Среди южнокорейских сериалов, которые уже сейчас стали доступны для просмотра, — «Счастье». Действия разворачиваются в будущем, когда неудачный лечебный препарат «Next» привел к возникновению вируса Литта. Он развивается в «болезнь сумасшедшего»: зараженные сначала испытывают приступы безумия и жажды крови, а потом превращаются в зомби. Полицейские и военные пытаются предотвратить эпидемию, ограничивая передвижение людей, но им противостоят обычные люди, верящие в исцеление инфицированных.

Ослепительно

Для просмотра в библиотеке KION стал доступен сериал «Ослепительно». По сюжету детстве Ким Хе-чжа (Хан Джи-мин) нашла магические часы, позволяющие управлять течением времени. Плата за колдовство — годы жизни. Хе-чжа выросла и все еще живет в родной деревне, где знакомится с обаятельным мошенником Ли Джун-Ха (Нам Джу-хек).

Небесный замок

Также в коллекции KION появилась многосерийная лента «Небесный замок», которая придется по душе фанатам сериала «Большая маленькая ложь». Общество Южной Кореи отличается большим социальным и финансовым расслоением, и богатые и влиятельные готовы на всё, лишь бы сохранить своё положение. Несколько домохозяек живут в элитном кондоминиуме SKY Castle, у них есть две цели: помочь мужьям стать еще более успешными и «правильно» воспитать детей. Конечно, у каждой семьи свое горе, и каждая справляется с ним своими методами.

Клетки Ю-ми

«Клетки Ю-ми» также стал доступен для просмотра. Сериал представляет собой «головоломку» про взрослых. Со стороны Ким Ю-ми (Ким Го-ын) кажется типичной офисной работницей, но внутри нее миллиарды клеток, живущих своей жизнью. После недавнего разрыва Ю-ми с парнем любовные клетки впали в кому — их оживляет знакомство девушки с Гу-юном (Ан Бо-хен), стеснительным разработчиком видеоигр.

В прямом эфире

Всего в библиотеку добавится 48 сериалов для разных аудиторий: для подростков «В прямом эфире», для любителей романтики «Клетки Ю-ми» и «Ослепительно», для фанатов комедий о полицейских «Полицейская академия», для бесстрашных «Счастье» и для поклонников детективов «Небесный замок».

Полицейская академия

Большинство актеров в дорамах — национальные звезды с многомиллионной аудиторией в социальных сетях. Многие из них также работают в музыкальной индустрии. Так Пак Хен-щик («Счастье») состоит в группе ZE:A, Чинен («Клетки Ю-ми») — участник бойз-бэнда GOT7, а Минхен раньше пел в коллективах Wanna One и NU’EST.

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