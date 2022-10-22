Сериал «Команда МАТЧ» расширяет своё присутствие на VOD-платформах

21 октября первые пять серий мультсериала «Команда МАТЧ» вышли на видеохостингах Rutube и YouTube, онлайн-кинотеатрах Иви и Start, а также на видеовитринах VK и Одноклассники. Всего в первом сезоне зрителей ожидают 26 эпизодов продолжительностью по 7 минут каждый. Проект произведён анимационной компанией «ЯРКО» по заказу «Национального спортивного телеканала».

«Команда МАТЧ» – это спортивная комедия для детей про команду зверей, которым интересны не типичные для них виды спорта. Их тренер, известный боксер Лев Борисович, находит новаторские способы вдохновить юных спортсменов на достижение высоких результатов. Любительская команда бьет рекорд за рекордом, что не остается без внимания в спортивном сообществе. В сериале персонажи не только осваивают самые разные виды спорта, но и учатся работать в команде, добиваться результата, справляться со своими эмоциями, преодолевая неуверенность и страхи.

Героев нового мультсериала озвучили Иван Жарков – российский голос Тора из кинокомиксов Marvel, Прохор Чеховской, озвучивший Марти Макфлая из киносаги «Назад в будущее», Василиса Эльдарова, озвучившая Макс Мейфилд в сериале «Очень странные дела». Свой голос персонажу по имени Белла подарила медиаменеджер Тина Канделаки.

‍Заглавный трек к сериалу исполнил популярный певец Ваня Дмитриенко. Песня звучит в заставке к сериалу.

Телевизионная премьера сериала состоялась в сентябре 2022 года на телеканале «Матч ТВ», в октябре первые серии «Команды МАТЧ» появились в Okko.

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